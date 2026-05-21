Pianista Alina Pavalache, una dintre artistele românce care au dus muzica lui George Enescu în spațiul cultural francez, a murit.

Pentru Iași, dispariția Alinei Pavalache are o încărcătură aparte. Artista s-a născut într-o familie de muzicieni, cu mama cântăreață la Opera din Iași și tatăl dirijor. A crescut într-un mediu în care muzica nu era doar profesie, ci mod de viață. A studiat la școala de muzică din Iași, apoi la Conservatorul „George Enescu” din București, unde și-a construit fundamentul unei cariere desfășurate între România și Franța.

De la Iași la Paris, cu Enescu în repertoriu

Stabilită la Paris, Alina Pavalache a devenit una dintre prezențele constante ale comunității muzicale românești din Franța. A fost profesor de pian și vocal coach la Conservatorul „Serge Rachmaninoff” din Paris, activitate pe care a desfășurat-o timp de peste trei decenii.

Însă miza carierei sale nu a fost doar interpretarea. Alina Pavalache a construit contexte culturale. A lucrat cu artiști consacrați, a susținut tineri muzicieni și a legat numele lui George Enescu de scena pariziană, într-un moment în care promovarea muzicii românești în străinătate depinde adesea de oameni care își asumă, discret și perseverent, rolul de punte culturală.

Prin „Rencontres Musicales Internationales Georges Enesco” și prin Concursul Internațional de Canto „Georges Enesco” de la Paris, artista a contribuit la menținerea vizibilității creației enesciene în Franța. Concursul de canto este menționat în programele culturale românești din Paris ca eveniment organizat în cadrul festivalului dedicat lui Enescu.

Copilăria muzicală a unei pianiste ieșene

Alina Pavalache vorbea adesea despre felul în care muzica a intrat în viața ei prin familie. Părinții i-au transmis nu doar disciplina artistică, ci și sentimentul că muzica poate deveni o formă de rezistență interioară. În perioada comunistă, când multe lucrări sacre sau repertorii occidentale erau greu de ascultat în România, familia și mediul artistic au păstrat vie o lume sonoră care avea să o formeze definitiv.

Această memorie a Iașului muzical a însoțit-o și mai târziu, în Franța. Alina Pavalache nu a rupt legătura cu spațiul românesc, ci a transformat-o într-un proiect de viață. În activitatea sa, Enescu nu a fost doar un nume de repertoriu, ci o identitate culturală dusă mai departe prin elevi, concerte și întâlniri internaționale.

Profesor, acompaniator, susținător al tinerilor artiști

De-a lungul carierei, Alina Pavalache a fost nu doar pianistă, ci și pedagog, acompaniator și formator de artiști. A colaborat cu nume importante ale scenei lirice, dar și cu interpreți aflați la început de drum. ICR Paris o prezenta ca pianistă și vocal coach, doctor în interpretare muzicală, cu o activitate consistentă în concerte și masterclassuri dedicate artiștilor lirici.

Această dimensiune pedagogică i-a definit parcursul. În lumea muzicii clasice, unde succesul se vede adesea pe scenă, rolul unui pianist acompaniator și al unui vocal coach rămâne esențial, dar mai puțin vizibil publicului larg. Alina Pavalache a lucrat exact în această zonă de profunzime: acolo unde se formează respirația, frazarea, înțelegerea textului muzical și relația dintre voce și pian.

O pierdere pentru muzica românească

Moartea Alinei Pavalache înseamnă pierderea unei artiste care a trăit între Iași, București și Paris, dar și între două mari vocații: interpretarea și transmiterea muzicii. Pentru publicul larg, numele ei rămâne legat de George Enescu. Pentru lumea muzicală, rămâne legat și de generațiile de artiști pe care le-a format sau le-a însoțit.

Într-o epocă în care cultura română are nevoie de vizibilitate internațională, Alina Pavalache a fost unul dintre acei oameni care au făcut punți fără zgomot. A dus la Paris nu doar muzica lui Enescu, ci și o parte din Iașul muzical în care s-a format. Iar aceasta este, poate, cea mai puternică moștenire a ei: nu doar cariera unei pianiste, ci fidelitatea unei artiste față de rădăcinile, profesorii, repertoriul și memoria din care a crescut. Clara DIMA