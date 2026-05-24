Cristian Mungiu a intrat din nou în istoria Festivalului de Film de la Cannes. Regizorul ieșean a câștigat Palme d’Or 2026 pentru filmul „Fjord”, devenind unul dintre puținii cineaști ai lumii recompensați de două ori cu marele trofeu al festivalului.

Performanța îl așază pe Cristian Mungiu într-un cerc foarte restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori Palme d’Or, alături de nume mari ale cinemaului mondial. Filmul său, „Fjord”, a primit marele trofeu al ediției din 2026, la 19 ani după ce „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” aducea României una dintre cele mai importante victorii din istoria cinematografiei europene.

că „Fjord” este o dramă despre ciocnirea dintre valori conservatoare și valori progresiste, într-o poveste plasată în Norvegia, unde o familie româno-norvegiană ajunge în conflict cu normele locale privind creșterea copiilor.

De la Iași, în elita mondială a filmului

Pentru Iași, victoria lui Cristian Mungiu are o încărcătură aparte. Nu este doar succesul unui regizor român, ci al unui cineast format într-un spațiu cultural care a dat literaturii, teatrului și filmului românesc nume importante. Mungiu a plecat din Iași, dar numele său rămâne legat de oraș ori de câte ori cinematografia românească ajunge în prima linie a presei internaționale.

Al doilea Palme d’Or confirmă nu doar valoarea unui autor, ci și forța unei școli de cinema care a reușit, în ultimele două decenii, să transforme poveștile românești în subiecte universale. Dacă în 2007 „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” vorbea despre trauma comunismului și despre corpul femeii într-un sistem opresiv, „Fjord” mută discuția spre migrație, familie, educație, credință, toleranță și limitele lumii europene de astăzi.

„Prima dată este o surpriză. Apoi vine plăcerea”

După anunțarea premiului, Cristian Mungiu a vorbit despre emoția celui de-al doilea Palme d’Or, dar și despre responsabilitatea cinemaului într-o lume tot mai tensionată. „Prima dată este o surpriză. Apoi vine plăcerea. Ne amintim întotdeauna de a doua oară”, a spus regizorul. Discursul său a mers însă dincolo de bucuria premiului. Mungiu a vorbit despre radicalizare, fracturi sociale și nevoia de empatie. Regizorul a descris filmul ca pe un angajament împotriva oricărei forme de integrism și ca pe o pledoarie pentru înțelegerea celuilalt. În această cheie, „Fjord” nu este doar un film despre o familie, ci despre felul în care Europa își negociază astăzi diferențele.

„Fjord”, filmul care poate intra și în cursa pentru Oscar

Victoria de la Cannes deschide pentru „Fjord” și o posibilă cursă importantă în sezonul premiilor internaționale. Materialul transmis după gală notează că modificările din regulamentul Oscarurilor pot avantaja filmele premiate la marile festivaluri, inclusiv Cannes, în categoria dedicată filmului internațional.

Premiul primit de Cristian Mungiu vine într-un moment în care cultura română are nevoie de repere vizibile pe scena internațională. Într-o industrie în care finanțările sunt fragile, distribuția internă este limitată, iar filmele de autor ajung greu la publicul larg, un Palme d’Or funcționează ca o formă de recunoaștere globală.

Clara DIMA