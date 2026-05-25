Înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027 încep pe 25 mai în județul Iași. Părinții au la dispoziție cinci zile pentru depunerea cererilor, iar cele trei opțiuni trecute în formular pot influența direct șansele de repartizare.

Este etapa destinată copiilor care intră pentru prima dată în sistemul de educație timpurie. La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță cei cu vârste între 3 și 6 ani.

Înscrierea se face în limita locurilor disponibile. De aceea, părinții trebuie să verifice din timp oferta unităților și condițiile de depunere a dosarului.

În municipiul Iași și în localitățile periurbane, interesul pentru locurile aflate aproape de domiciliu poate fi mai mare, ceea ce face importantă alegerea atentă a opțiunilor.

Iașul are 82 de unități cu grupe de grădiniță și aproape 4.000 de locuri libere la preșcolar. La creșe, presiunea este mai mare: cele 13 creșe municipale au 745 de locuri libere pentru anul școlar 2026-2027.

Trei opțiuni pe formular, o singură cerere activă

Părinții pot trece în cerere trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Regula este importantă: pentru același copil nu pot exista mai multe cereri active.

Solicitarea este înregistrată pe baza CNP-ului copilului. Dacă apar mai multe cereri pentru același copil, va fi luată în calcul prima cerere introdusă.

Cele trei opțiuni nu sunt doar o formalitate. Dacă nu există loc la prima unitate aleasă, dosarul poate fi analizat pentru a doua opțiune, apoi pentru a treia.

Practic, părinții care completează o singură variantă își limitează șansele de repartizare.

Ce locuri sunt disponibile în Iași

Potrivit informațiilor transmise de ISJ Iași, la nivelul județului există locuri suficiente în grădinițe. Totuși, distribuția diferă de la o zonă la alta, astfel că listele afișate trebuie consultate înainte de depunerea cererii.

În municipiul Iași funcționează 13 creșe. Alte unități pentru copiii antepreșcolari sunt disponibile în localități precum Miroslava, Ciurea, Târgu Frumos și Pașcani.

În cazul grădinițelor, părinții trebuie să fie atenți la denumirea unității trecute în cerere. Unele grădinițe au personalitate juridică, iar altele funcționează ca structuri arondate școlilor.

Calendarul repartizării și data rezultatelor

După perioada de depunere a cererilor, urmează procesarea dosarelor.

Prima fază vizează opțiunea numărul unu și se desfășoară între 2 și 8 iunie. A doua opțiune va fi analizată între 9 și 12 iunie, iar a treia între 15 și 17 iunie.

Rezultatele primei etape vor fi afișate pe 18 iunie 2026. Tot atunci vor fi anunțate și locurile rămase libere.

Copiii care nu vor fi admiși în prima etapă, precum și familiile care nu au depus cereri între 25 și 29 mai, vor putea participa la etapa următoare, în funcție de locurile disponibile.

Clara DIMA