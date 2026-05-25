Prețurile carburanților în benzinăriile ieșene, astăzi, 25 mai 2026

La Iași, diferențele între stațiile de alimentare cu carburanți nu mai sunt foarte mari. Benzina urcă ușor spre pragul de 9,40 lei/l, iar motorina coboară sub 9,60 lei/l în toate stațiile din oraș.

Prețul motorinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 25 mai:

Rompetrol: 9,44 lei

Petrom: 9,53 lei

Lukoil: 9,54 lei

OMV: 9,59 lei

MOL: 9,59 lei

SOCAR: 9,59 lei.

Prețul benzinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 25 mai:

Petrom: 9,32 lei

SOCAR: 9,34 lei

Rompetrol: 9,38 lei

MOL: 9,38 lei

Lukoil: 9,38 lei

OMV: 9,38 lei.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)

București – 9,32 – 9,44 – 4,29

Cluj Napoca – 9,21 – 9,44 – 4,35

Timișoara – 9,32 – 9,44 – 4,40

Iași – 9,32 – 9,44 – 4,40

Constanța – 9,32 – 9,44 – 4,38.

