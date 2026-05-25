Prețurile carburanților în benzinăriile ieșene, astăzi, 25 mai 2026
La Iași, diferențele între stațiile de alimentare cu carburanți nu mai sunt foarte mari. Benzina urcă ușor spre pragul de 9,40 lei/l, iar motorina coboară sub 9,60 lei/l în toate stațiile din oraș.
Prețul motorinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 25 mai:
Rompetrol: 9,44 lei
Petrom: 9,53 lei
Lukoil: 9,54 lei
OMV: 9,59 lei
MOL: 9,59 lei
SOCAR: 9,59 lei.
Prețul benzinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 25 mai:
Petrom: 9,32 lei
SOCAR: 9,34 lei
Rompetrol: 9,38 lei
MOL: 9,38 lei
Lukoil: 9,38 lei
OMV: 9,38 lei.
Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)
București – 9,32 – 9,44 – 4,29
Cluj Napoca – 9,21 – 9,44 – 4,35
Timișoara – 9,32 – 9,44 – 4,40
Iași – 9,32 – 9,44 – 4,40
Constanța – 9,32 – 9,44 – 4,38.
