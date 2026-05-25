Iașul va găzdui pe 6 iunie 2026 o ediție a Global Leadership Summit, eveniment dedicat liderilor din organizații, business, educație și comunitate. Programul reunește speakeri internaționali și pune în discuție teme esențiale pentru echipele care vor să crească fără să se consume: disciplină, performanță sustenabilă, decizii, impact și continuitate.

Misiunea evenimentului nu ține doar de dezvoltare personală, chiar dacă la Iași vor sosi nume celebre precum John Maxwell, Craig Groeschel, Thasunda Duckett Brown, James Hewitt, Marco Stromberg și Jon Acuff. Pentru un oraș în creștere, în care universitățile, spitalele, companiile, ONG-urile, școlile și proiectele civice depind de oameni capabili să construiască echipe, tema leadershipului devine una practică.

De ce contează leadershipul pentru un oraș care vrea să crească

Iașul are multe inițiative care pornesc cu energie, dar continuitatea rămâne adesea testul real. Un proiect bun nu are nevoie doar de idei, ci și de oameni care pot crea direcție, încredere și responsabilitate.

Global Leadership Summit aduce această discuție într-un cadru concentrat: ce înseamnă să conduci nu doar pentru rezultate rapide, ci pentru impact real în organizații și comunități.

Leadershipul nu mai poate fi redus la funcție, poziție sau autoritate. Într-o organizație sănătoasă, liderul este cel care construiește oameni, clarifică direcția și creează condițiile în care performanța poate fi susținută pe termen lung.

John Maxwell, despre ce lasă în urmă un lider

Unul dintre numele centrale ale programului este John Maxwell, care va vorbi despre „Moștenirea pe care o lași în urmă”. Subiectul mută discuția din zona succesului personal către impactul pe termen lung. Pentru un lider, contează nu doar ce obține, ci și ce rămâne după el: o echipă mai puternică, oameni care au crescut, o organizație mai sănătoasă sau un proiect care poate continua.

De la disciplina succesului la performanța care nu epuizează echipele

Programul zilei începe cu Craig Groeschel, care va vorbi despre „Calea plictisitoare către succes”. Tema pune accent pe o idee mai puțin spectaculoasă, dar importantă: succesul durabil se construiește prin disciplină, consecvență și decizii repetate. James Hewitt va susține sesiunea „Performanța care se reînnoiește”, un subiect relevant pentru organizațiile în care presiunea rezultatelor este tot mai mare. Problema nu este doar cum se obțin performanțe, ci cum pot fi ele susținute fără ca oamenii să ajungă la epuizare.

În companii, școli, spitale sau organizații civice, performanța nu mai poate fi măsurată doar prin viteză și volum. Contează și rezistența echipelor, calitatea deciziilor și capacitatea de a funcționa pe termen lung.

Thasunda Duckett Brown va aborda tema „Armonia dezechilibrului”. Sesiunea vorbește despre felul în care liderii încearcă să țină împreună responsabilitățile profesionale, viața personală, presiunea deciziilor și propriile limite.

Organizațiile sănătoase se construiesc prin claritate și încredere

O altă temă importantă din program este „Leadershipul în organizațiile sănătoase”, susținută de Marco Stromberg. Subiectul este esențial pentru orice instituție sau companie care vrea să crească fără să își consume oamenii. Multe proiecte nu se blochează din lipsă de idei, ci din lipsă de claritate, comunicare și încredere. Ultima sesiune a zilei este susținută de Jon Acuff și are tema „Anti-Procrastinare”.

Subiectul poate părea unul individual, dar efectele lui se văd direct în organizații. Multe idei bune nu eșuează pentru că sunt greșite, ci pentru că sunt amânate, complicate excesiv sau abandonate înainte să fie testate.

Dan DIMA