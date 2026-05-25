Autoturism de lux, căutat în Marea Britanie pentru confiscare, găsit la Sculeni

Captură importantă la granița de est a României, în județul Iași! Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit și indisponibilizat un autoturism de lux, evaluat la aproximativ 118.000 de lei, care figura în bazele internaționale de date ca fiind căutat de autoritățile din Marea Britanie pentru confiscare.

Incidentul s-a petrecut pe 23 mai, în jurul orei 17:00, atunci când în PTF Sculeni s-a prezentat pentru control un cetățean român în vârstă de 38 de ani, aflat la volanul unui autoturism înmatriculat în Regatul Unit.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră, oamenii legii au avut suspiciuni privind situația juridică a mașinii și au decis efectuarea unor verificări suplimentare. Descoperirea a venit rapid: autoturismul apărea în bazele de date internaționale ca bun căutat pentru confiscare, semnalarea fiind introdusă de autoritățile britanice.

În urma descoperirii, vehiculul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire.

Cazul readuce în atenție rolul strategic al Vămii Sculeni, una dintre cele mai importante porți de intrare în Uniunea Europeană de la frontiera cu Republica Moldova. În ultimii ani, punctul de frontieră din județul Iași a devenit un loc-cheie pentru depistarea autoturismelor furate, a documentelor false și a bunurilor urmărite internațional.

Autoturismul, estimat la aproximativ 23.000 de euro, rămâne acum în custodia autorităților până la finalizarea anchetei și clarificarea tuturor circumstanțelor în care acesta a ajuns pe teritoriul României. Andrei TURCU