Haos total pe șoselele din Iași!

În doar trei zile, județul a fost scena unui val uriaș de incidente rutiere, șoferi băuți, accidente și infracțiuni, într-un bilanț care ridică serioase semne de alarmă asupra siguranței traficului din capitala Moldovei și din comunele învecinate.

Cea mai gravă problemă rămâne explozia cazurilor de conducere sub influența alcoolului. Aproape în fiecare colț al județului, polițiștii au găsit șoferi băuți la volan, unii cu alcoolemii uriașe, care au pus în pericol viețile tuturor participanților la trafic.

90 de șoferi au fost scoși din trafic și au rămas fără permis după ce au fost considerați pericol public pe drumurile din Iași. În paralel, 41 de autoturisme au fost trase pe dreapta pentru probleme tehnice grave, iar certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea defecțiunilor.

Lista incidentelor este șocantă

Un bărbat de 38 de ani a fost reținut după ce a fost prins conducând prin municipiul Iași cu o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Procurorii au decis plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile.

La Lețcani, un șofer din Maramureș a fost prins circulând spre Iași cu 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În comuna Ciurea, un alt bărbat a fost depistat cu 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce la Mogoșești un tânăr de 24 de ani conducea deși avea permisul suspendat.

La Pașcani, situația a fost și mai gravă: un șofer de 55 de ani, aflat sub influența alcoolului, a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Aparatul alcooltest a indicat o valoare uriașă — 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt accident spectaculos s-a produs în municipiul Iași, unde un tânăr de doar 20 de ani s-a răsturnat cu mașina într-o parcare după ce a lovit o bordură și un gard. Și în acest caz, șoferul consumase alcool înainte să urce la volan.

La Tomești, polițiștii au mai depistat un conducător auto cu 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Valul de șoferi băuți, accidente și infracțiuni readuce în prim-plan problema uriașă a siguranței rutiere din județul Iași, unde traficul devine din ce în ce mai aglomerat, iar inconștiența unor conducători auto transformă șoselele într-un pericol permanent.

Poliția anunță că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu filtre, razii și verificări intensificate în municipiul Iași și în zonele rurale, pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului și prevenirea tragediilor rutiere. Andrei TURCU