Iașul intră concret în zona investițiilor finanțate pentru inteligență artificială, digitalizare și mobilitate curată, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Nu mai este vorba doar despre direcții strategice, ci despre proiecte locale care au intrat deja în contractare sau implementare.

Cel mai important exemplu este proiectul „PIONIER AI – Robot autonom pentru afaceri”, derulat de o companie din Iași. Investiția are o valoare totală de 21,66 milioane lei, din care 13,31 milioane lei reprezintă cofinanțare europeană prin FEDR.

Proiectul este încadrat pe Prioritatea 1 a Programului Regional Nord-Est, dedicată unei regiuni mai competitive și mai inovative. El vizează realizarea unei platforme de tip chatbot, bazată pe inteligență artificială, pentru automatizarea sarcinilor repetitive și creșterea productivității în afaceri.

Firmele mici intră în etapa digitalizării

Programul finanțează și proiecte de digitalizare pentru IMM-uri din Iași. TEA & COFFEE GROUP SRL are un proiect de transformare digitală în valoare totală de 531.060 lei, cu 406.260 lei cofinanțare FEDR.

Tot în Iași apare și proiectul S.C. Evalon Trust SRL, cu o valoare totală de 637.471 lei, din care 402.847 lei reprezintă cofinanțare europeană.

Sumele sunt mai mici decât în cazul marilor investiții publice, dar efectul lor poate fi direct în economie. Digitalizarea poate însemna procese mai rapide, software de management, comerț electronic, relații mai bune cu clienții și productivitate mai mare.

Mobilitatea curată susține economia orașului

Iașul are finanțări importante și pentru transport urban curat. Proiectul de achiziție de tramvaie noi de 22 de metri are o valoare totală de 159,75 milioane lei. În aceeași direcție intră și reabilitarea liniilor de tramvai BCU–Triumf, proiect cu o valoare totală de 85,53 milioane lei, din care 69,39 milioane lei cofinanțare FEDR. Aceste investiții nu reprezintă industrie nouă în sens strict, dar pot schimba orașul în care funcționează economia. Un transport mai eficient, conexiuni urbane mai bune și o mobilitate mai curată contează pentru angajați, companii și atractivitatea Iașului.

Energia, agricultura și textilele: oportunități, nu certitudini

La nivelul întregii regiuni Nord-Est, Programul Regional are o alocare de aproximativ 1,75 miliarde euro. Până la mijlocul anului trecut erau semnate 740 de contracte, în valoare totală de 1,113 miliarde euro.

TIC-ul și AI-ul au deja exemple clare în Iași. Digitalizarea IMM-urilor are contracte locale. Mobilitatea curată are proiecte mari. În schimb, textilele, agricultura și energia sunt direcții strategice RIS3 pentru Nord-Est, dar nu pot fi prezentate ca bani deja atrași de Iași fără contracte locale clare pe aceste domenii.

Textilele pot deveni o miză dacă trec spre materiale tehnice pentru sănătate, protecție, sport, industrie sau construcții. Agricultura poate deveni un câmp de aplicare pentru firmele IT, prin soluții pentru ferme, trasabilitate, senzori, drone și platforme de date.

Energia poate însemna proiecte de eficiență energetică, clădiri inteligente, autoconsum, monitorizare și reducerea costurilor. Dar, în acest moment, acestea trebuie tratate ca oportunități, nu ca rezultate deja confirmate prin contracte locale.

Dan DIMA