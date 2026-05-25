Apartamentele în regim hotelier din Iași intră, din 2026, într-o zonă fiscală mai atent urmărită. Proprietarii care închiriază garsoniere, apartamente sau camere pentru câteva nopți, prin Airbnb, Booking, Vrbo, Travelminit, anunțuri directe sau recomandări, trebuie să își calculeze veniturile după reguli noi.

Schimbarea nu vizează doar listările de pe Airbnb, ci întreaga piață a cazărilor pe termen scurt. În Iași, cererea este alimentată de zone precum centrul orașului, Palas, Copou, spitalele mari, universitățile, spațiile de conferințe și cartierele bine conectate la transport.

Potrivit ANAF, veniturile obținute din închirierea pe termen scurt a unui număr de una până la șapte camere inclusiv, aflate în locuințe proprietate personală, sunt încadrate ca venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Dacă numărul camerelor trece de șapte, veniturile intră la activități independente. Regula se aplică indiferent de câte locuințe deține proprietarul.

Câte apartamente în regim hotelier sunt în Iași

Piața este greu de măsurat exact, pentru că unele proprietăți apar pe Airbnb, altele pe Booking sau Vrbo, iar o parte sunt promovate direct, prin rețele sociale, agenții ori recomandări. Cele mai apropiate repere vin din platformele care urmăresc piața cazărilor pe termen scurt. AirDNA indică pentru Iași 1.005 proprietăți short-term rental monitorizate pe Airbnb și Vrbo. Potrivit aceleiași surse, 91% dintre listări sunt locuințe întregi, iar 9% sunt camere private. Unitățile cu un dormitor reprezintă 78% din totalul listărilor monitorizate.

O altă bază de date, AirROI, indică 413 listări active Airbnb în municipiul Iași. Platforma estimează pentru Iași un tarif mediu de 62 de dolari pe noapte și un grad mediu de ocupare de 28,1%.

Cum se calculează impozitul din 2026

Noua formulă de calcul se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2026. Pentru anul 2025, obligațiile fiscale rămân stabilite după regulile valabile în anul în care venitul a fost realizat. Modificarea nu se aplică retroactiv. Pentru proprietarii care închiriază în regim hotelier între una și șapte camere, venitul net anual se calculează prin scăderea unei cote forfetare de 30% din venitul brut. Impozitul este de 10% și se aplică la venitul net rezultat.

De exemplu, dacă un proprietar încasează 50.000 de lei într-un an dintr-o garsonieră sau un apartament închiriat în regim hotelier, cota forfetară este de 15.000 de lei. Venitul net impozabil rămâne 35.000 de lei, iar impozitul datorat este de 3.500 de lei.

Ce locuințe intră în categoria vizată

Regulile nu se limitează la apartamentele promovate pe Airbnb. Sunt vizate toate formele de cazare pe termen scurt operate de persoane fizice sau deținători legali ai locuințelor.

Aici intră apartamentele în regim hotelier, garsonierele închiriate pentru câteva nopți, camerele din locuințe personale, locuințele întregi promovate pe platforme de rezervări și spațiile închiriate direct către turiști, pacienți, aparținători, studenți sau participanți la evenimente.

ANAF definește închirierea pe termen scurt ca închirierea neîntreruptă a unei camere aceleiași persoane pentru cel mult 30 de zile într-un an calendaristic. Dacă închirierea are loc pentru o fracțiune de zi, aceasta este considerată zi întreagă.

Proprietarii care obțin venituri din închirieri pe termen scurt trebuiau să le declare prin Declarația unică, al cărei termen a fost 25 mai. Dan DIMA