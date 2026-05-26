Ieșenii, invitați la Bruxelles, pe cheltuiala UE!

Europa bate la ușile ieșenilor! Locuitorii din Iași și comuna Cașin au șansa rară de a ajunge la Bruxelles și de a participa direct la modelarea viitorului Uniunii Europene, în cadrul unei inițiative fără precedent lansate de Comisia Europeană.

În perioada 22 mai – 6 iunie, echipe de recrutori ai Comisiei Europene merg literalmente din ușă în ușă pentru a împărți invitații la viitoarea Întrunire a Cetățenilor Europeni privind Reziliența Democratică, programată în această toamnă la Bruxelles. Scopul? Selectarea unor oameni obișnuiți care să contribuie la deciziile privind viitorul democrației europene.

Iașul se află printre puținele comunități din România incluse în această campanie europeană uriașă, alături de localități precum Tulcea, Joseni, Cugir, Fărău sau Stâlpu. Practic, Bruxelles-ul caută direct în comunități cetățeni care să devină vocea Europei reale.

Selecția finală nu se va face politic și nici pe bază de relații, ci prin tragere la sorți, folosind un algoritm care va construi un grup reprezentativ pentru întreaga diversitate europeană: tineri și seniori, oameni din urban și rural, persoane cu profesii și niveluri de educație diferite.

La final, 150 de cetățeni din toate colțurile Uniunii Europene vor forma o adevărată „mini-Europă”, lucrând împreună pentru a găsi soluții privind combaterea dezinformării, accesul la informații de încredere, protejarea valorilor democratice și implicarea cetățenilor în viața publică.

Inițiativa vine într-un moment extrem de sensibil pentru Europa, marcat de tensiuni geopolitice, războiul informațional și creșterea radicalizării online. Tocmai de aceea, oficialii europeni vor să implice direct cetățenii în definirea mecanismelor care pot face democrațiile mai puternice și mai rezistente.

Cei selectați vor participa la dezbateri, ateliere și consultări coordonate de experți europeni, iar concluziile întâlnirii vor putea influența viitoarele politici ale Uniunii Europene.

Chiar și cei care nu sunt incluși în campania door-to-door pot participa la dezbatere prin platforma oficială a Întrunirii Cetățenilor Europeni, lansată de Comisia Europeană. Carmen DEACONU