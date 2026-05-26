Cristian Mungiu, Cetățean de Onoare al județului Iași

Unul dintre cele mai mari nume ale cinematografiei românești și internaționale ar putea deveni Cetățean de Onoare al județului Iași, după ce președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat în plen propunerea oficială pentru acordarea acestei distincții celebrului regizor și scenarist Cristian Mungiu.

Gestul vine după o nouă performanță uriașă reușită de cineastul ieșean pe scena cinematografiei mondiale, acolo unde numele său a devenit sinonim cu excelența, rafinamentul artistic și marile premii internaționale.

Într-o declarație cu puternică încărcătură emoțională, Costel Alexe a afirmat că simplul titlu de Cetățean de Onoare pare aproape insuficient în raport cu dimensiunea realizărilor lui Cristian Mungiu, artistul care a reușit să ducă numele României și al Iașului pe una dintre cele mai prestigioase scene ale cinematografiei mondiale – Festivalul de Film de la Cannes.

„Poate că acest titlu este prea mic pentru dimensiunea reușitelor sale”, a spus șeful CJ Iași, subliniind că există oameni care ajung să reprezinte, prin întreaga lor activitate, mândria unei întregi comunități. Pentru Iași, faptul că unul dintre cei mai apreciați regizori europeni contemporani are rădăcini în oraș reprezintă, potrivit oficialului, un motiv autentic de prestigiu și recunoaștere internațională.

Cristian Mungiu s-a născut la Iași

Povestea lui Cristian Mungiu începe la Iași, unde s-a născut pe 27 aprilie 1968, într-o familie de intelectuali și profesori. Mama sa, Maria Mungiu, a fost profesoară de limba română, iar tatăl său, Ostin-Costel Mungiu, profesor de farmacologie la Facultatea de Medicină. Formarea intelectuală și artistică a viitorului cineast a început în capitala Moldovei, unde a urmat cursurile Facultății de Litere și a colaborat încă din tinerețe cu publicații studențești, radio și televiziune.

Drumul său către cinematografie avea să se definitiveze la București, unde a absolvit în 1998 Academia de Teatru și Film, perioadă în care a realizat mai multe scurtmetraje și și-a conturat stilul cinematografic care avea să cucerească lumea. Debutul său în lungmetraj, cu filmul Occident, a avut premiera chiar la Cannes, semn că destinul artistic al regizorului era deja legat de cel mai important festival de film european.

Cineastul ieșean a impresionat juriile internaționale și criticii de film

Consacrarea mondială a venit însă în 2007, când filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a câștigat prestigiosul Palme d’Or, cea mai înaltă distincție acordată la Festivalul de la Cannes. A fost momentul care a schimbat definitiv statutul cinematografiei românești în lume și care l-a transformat pe Cristian Mungiu într-un simbol al noului val românesc din cinema.

Succesul nu s-a oprit însă acolo. Cineastul ieșean a continuat să impresioneze juriile internaționale și criticii de film, obținând Premiul pentru cel mai bun scenariu la Cannes pentru filmul După dealuri și Premiul pentru cea mai bună regie pentru Bacalaureat. De-a lungul carierei sale, Cristian Mungiu și-a construit reputația unui autor complet: scenarist, regizor, producător, mentor și organizator de festivaluri, fiind considerat unul dintre cei mai influenți cineaști europeni contemporani.

Dincolo de trofee și recunoaștere internațională, propunerea lansată de conducerea Consiliului Județean Iași are și o puternică dimensiune simbolică. Ea reprezintă încercarea de a lega numele Iașului de valorile culturale autentice și de performanțele artistice care au făcut cunoscut România pe plan mondial. Într-o perioadă în care imaginea publică este dominată adesea de scandaluri și controverse, figura lui Cristian Mungiu apare ca un reper de excelență culturală și profesională.

Dacă propunerea va fi aprobată oficial, Cristian Mungiu va intra în galeria personalităților care au primit cea mai importantă distincție onorifică acordată de județul Iași, un gest prin care administrația locală încearcă să recunoască nu doar valoarea unui artist, ci și impactul uriaș pe care acesta l-a avut asupra imaginii României în lume.

Carmen DEACONU