Doi traficanți de cocaină, încătușați la Târgu Frumos

* Ancheta scoate la iveală un mecanism de distribuție care s-ar fi desfășurat în perioada aprilie – mai 2026 și care ar fi implicat tranzacții de mii de euro, cantități importante de cocaină și conexiuni între județele Iași și Neamț

Lovitură puternică dată rețelelor de trafic de droguri din zona Moldovei, după o operațiune spectaculoasă desfășurată de polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași. Două persoane, rude prin alianță, au fost reținute după ce anchetatorii au documentat o activitate intensă de trafic de cocaină, unul dintre cele mai periculoase droguri de mare risc care circulă pe piața neagră din România.

Potrivit procurorilor, principalul suspect, un bărbat de 31 de ani, ar fi procurat drogurile și le-ar fi comercializat prin intermediul unei rude în vârstă de 34 de ani, folosind un sistem bine organizat de distribuție.

Sumele vehiculate în anchetă sunt uriașe pentru piața locală a drogurilor. Anchetatorii susțin că tranzacțiile se realizau pentru valori cuprinse între 2.500 și 12.000 de lei, în funcție de cantitatea de cocaină vândută. În doar câteva săptămâni, suspecții ar fi pus în circulație cantități importante de droguri de mare risc, alimentând o piață clandestină aflată într-o continuă expansiune.

Momentul-cheie al operațiunii a avut loc pe 25 mai 2026, în Târgu Frumos, unde polițiștii au organizat un flagrant spectaculos. Bărbatul de 31 de ani a fost prins exact în momentul în care ar fi încercat să vândă aproximativ 35 de grame de cocaină pentru suma de 10.500 de lei. Operațiunea a fost atent monitorizată de anchetatori, care urmăreau de mai mult timp activitatea celor doi suspecți.

În total, pe parcursul anchetei au fost indisponibilizate aproximativ 90 de grame de cocaină, o cantitate considerabilă pentru piața regională a drogurilor de mare risc. După flagrant, polițiștii au descins și în localitatea Grumăzești, unde au efectuat o percheziție domiciliară în urma căreia au fost ridicate mai multe mijloace de probă considerate esențiale pentru continuarea investigației.

Operațiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași, care au dispus reținerea celor două persoane pentru trafic de droguri de mare risc. Marți, 26 mai, cazul a ajuns pe masa judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Iași, procurorii solicitând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii continuă acum cercetările pentru a stabili întreaga rețea de distribuție și eventualele conexiuni ale suspecților cu alte grupări implicate în traficul de droguri. Andrei TURCU