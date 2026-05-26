Buciumul, la un pas de paralizie rutieră!

* autoritățile admit: fără lărgirea intersecției, traficul greu rămâne un pericol * TIR-urile intră pe contrasens pentru a putea vira * Primăria vrea expropriere urgentă pentru lărgirea intersecției

Șoseaua Bucium, una dintre cele mai aglomerate și tensionate artere de intrare în municipiul Iași, se află în pragul unei transformări majore. Municipalitatea pregătește modernizarea tronsonului cuprins între intersecția cu bulevardul Poitiers și intersecția cu stradela Păun, pe o lungime totală de 3.436 de metri liniari, într-o zonă care explodează din punct de vedere imobiliar și economic.

Autoritățile susțin că infrastructura rutieră existentă este depășită de volumul traficului, iar degradarea carosabilului produce zilnic disconfort, ambuteiaje și riscuri serioase pentru șoferi și pietoni.

Proiectul de modernizare urmărește nu doar refacerea șoselei, ci o restructurare completă a modului în care circulația se desfășoară în această parte a orașului. În spatele proiectului se ascunde însă o problemă tehnică extrem de gravă, descoperită în urma simulărilor realizate asupra intersecțiilor Șoseaua Bucium - Strada Trei Fântâni și Strada Trei Fântâni - bulevardul Poitiers.

Specialiștii au constatat că vehiculele de mare tonaj, inclusiv TIR-urile, nu pot efectua virajele în condiții de siguranță fără să pătrundă pe contrasens. Practic, camioanele sunt obligate să blocheze intersecțiile și să intre pe sensul opus de circulație pentru a putea vira la dreapta, o situație descrisă drept un risc major pentru producerea unor accidente grave.

Din acest motiv, Primăria Municipiului Iași consideră critică și urgentă achiziționarea unui imobil de 71 de metri pătrați situat pe Șoseaua Bucium nr. 7-9, teren care se suprapune exact peste zona necesară pentru lărgirea intersecției și realizarea noii raze de racordare. Documentația oficială avertizează că, fără preluarea acestui teren, modernizarea intersecției nu poate fi realizată fizic, iar problema traficului greu ar rămâne nerezolvată.

Autoritățile explică faptul că singura soluție tehnică viabilă este supralărgirea benzii dedicate virajului la dreapta pe direcția Șoseaua Bucium - Strada Trei Fântâni, astfel încât vehiculele de mare tonaj să poată efectua manevra fără a mai intra pe contrasens.

Pe lângă impactul asupra circulației, municipalitatea susține că proiectul va produce și efecte importante asupra mediului și calității vieții. Reducerea blocajelor și a timpilor petrecuți în trafic ar urma să diminueze noxele eliminate în atmosferă, zgomotul și vibrațiile produse de traficul intens, în timp ce costurile suportate de șoferi pentru exploatarea autovehiculelor ar putea scădea semnificativ.

În concluzie, administrația locală consideră că aprobarea achiziționării terenului și a construcției aferente reprezintă o măsură de utilitate publică absolut necesară pentru realizarea obiectivului „Modernizare Șoseaua Bucium”, proiect văzut drept unul dintre cele mai importante intervenții de infrastructură rutieră din această zonă a Iașului, aflată într-o continuă expansiune urbanistică. Carmen DEACONU