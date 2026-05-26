Cuza Vodă ar putea deveni strada creativilor. Ideea unui designer ieșean

Una dintre arterele istorice ale Iașului, strada Cuza Vodă, ar putea fi regândită ca un culoar al creativilor. Designerul ieșean Otilia Chitic vede în spațiile de închiriat din zonă nu doar semnul unei crize, ci și o șansă de regenerare urbană prin antreprenoriat creativ.

„Oare să fie asta șansa centrului Iașului și a străzii Cuza Vodă de regenerare creativ-urbană?”, se întreabă Otilia Chitic, pornind de la felul în care spațiile libere pot schimba dinamica unei străzi.

Designerul spune că, prin natura profesiei, observă rapid locurile nefolosite din oraș. „Probabil și dintr-un reflex profesional, îmi sar imediat în ochi spațiile libere din oraș, mai ales cele din centru. Iar acum sunt peste cinci spații de închiriat pe Cuza Vodă”, afirmă aceasta.

Spațiile goale, între criză și oportunitate

Pentru mulți, vitrinele goale și spațiile disponibile pot fi semne ale unei probleme economice. Otilia Chitic propune însă o altă lectură: tocmai aceste momente pot deschide o nouă etapă pentru oraș.

„Știu că pentru mulți asta înseamnă criză, dar eu nu pot să nu mă gândesc că exact astfel de momente ajung să schimbe direcția unui oraș”, spune designerul ieșean.

În viziunea sa, Cuza Vodă ar putea fi reconfigurată prin afaceri creative, spații culturale și concepte comerciale bine gândite. „Cred că regenerarea creativă și reconfigurarea prin antreprenoriat creativ pot fi o șansă reală pentru strada asta, mai ales că rar apare un moment cu atât de multe spații disponibile în aceeași zonă”, explică Otilia Chitic.

Două ore gratuite de audit pentru un business creativ

Propunerea nu rămâne doar la nivel de idee. Otilia Chitic anunță că oferă gratuit două ore de audit de spațiu celor care vor să deschidă un business creativ pe Cuza Vodă.

„Ca formă de suport pentru direcția asta, ofer, fără costuri, două ore de audit de spațiu pentru cei care vor să deschidă un business creativ pe Cuza Vodă, pentru a analiza potențialul locului și felul în care un concept bun și designul potrivit pot susține identitatea, creativitatea și sustenabilitatea unui business”, spune aceasta.

Oferta se adresează celor care vor să dezvolte spații cu personalitate: ateliere, concept store-uri, librării, cafenele tematice, zone de lucru, mici magazine locale sau spații culturale.

„Soluția stă în spații hibride”

Otilia Chitic consideră că strada nu trebuie umplută cu afaceri întâmplătoare, ci cu locuri care combină cultura și comerțul.

„Cred că soluția pentru Cuza Vodă stă în spații hibride, suficient de culturale încât să dea identitate zonei și suficient de comerciale încât să fie sustenabile”, afirmă designerul.

Ea vorbește despre „studiouri de design și arhitectură combinate cu concept store-uri”, „wine bars combinate cu librării, viniluri și audiții muzicale”, „băcănii contemporane combinate cu shop-uri de ceramică și obiecte reinterpretate de Iași” sau „ateliere creative combinate cu workshop-uri și mini-shop-uri”.

În aceeași logică, pe Cuza Vodă ar putea apărea spații pentru expoziții, teatru, dicție, muzică, cursuri pentru copii, micro-evenimente sau co-workinguri creative combinate cu retail ori food concepts.

De la stradă de tranzit la experiență urbană

Un alt punct important este colaborarea. „Unele locuri pot fi gândite colaborativ, împărțite între mai mulți creativi, cu activități și surse diferite de venit”, spune Otilia Chitic.

Dacă mai multe astfel de inițiative s-ar aduna în aceeași zonă, Cuza Vodă ar putea deveni mai mult decât o stradă de trecere. Ar putea deveni o destinație.

„Mai multe astfel de spații, adunate în aceeași zonă, încep să creeze un fenomen urban și oamenii nu mai vin doar pentru un singur loc, ci pentru experiența întregii străzi. Despre potențialul turistic nu mai zic”, subliniază designerul.

Propunerea Otiliei Chitic deschide o discuție importantă pentru Iași: cum poate fi salvată viața urbană a unei artere istorice nu doar prin fațade renovate, ci prin oameni, idei, afaceri mici și spații care dau orașului motive să revină în propriul centru.

Maura ANGHEL