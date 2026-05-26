Anii lipsă din cartea de muncă vor costa mai mult pentru ieșenii care vor să își completeze stagiul de cotizare înainte de pensionare. Dacă salariul minim brut urcă la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, costul minim al unui an de vechime cumpărată ajunge la aproape 13.000 de lei. La Iași, nu este un fenomen marginal: sute de persoane au încheiat contracte pentru plata retroactivă a contribuțiilor.

Ieșenii care vor să își completeze stagiul de cotizare printr-un contract de asigurare socială vor plăti mai mult dacă salariul minim brut crește la 4.325 de lei, de la 1 iulie 2026. Modificarea lovește direct în care mai au goluri în vechime și încearcă să recupereze anii neacoperiți de contribuții.

În prezent, calculul se face pornind de la salariul minim brut de 4.050 de lei. Contribuția de asigurări sociale este de 25%, ceea ce înseamnă 1.012,50 lei pe lună, adică aproximativ 12.150 de lei pentru un an de vechime cumpărată. După majorarea salariului minim la 4.325 de lei, contribuția lunară minimă urcă la 1.081,25 lei, iar un an ajunge la circa 12.975 de lei. Diferența este de 825 de lei pentru fiecare an cumpărat.

Sute de ieșeni au cumpărat vechime într-un singur an

La Iași, cumpărarea vechimii nu este doar o posibilitate teoretică. Potrivit Raportului de activitate al Casei Județene de Pensii Iași, în 2024 au fost încheiate contracte de asigurare pentru plata retroactivă a cel mult șase ani de către 314 persoane. Dintre acestea, 18 persoane au plătit pentru perioada maximă permisă, de 72 de luni.

Valoarea totală a contractelor încheiate la Iași pentru plata retroactivă a contribuțiilor a fost de 22.195.960 de lei, iar încasările efective au ajuns la 19.366.158 de lei, potrivit aceluiași raport al instituției. Cifrele arată că, pentru sute de ieșeni, anii lipsă au devenit o problemă concretă înainte de pensionare.

Cât va costa vechimea cumpărată

Pentru un singur an lipsă, suma minimă urcă spre 13.000 de lei. Pentru trei ani, costul trece de 38.900 de lei, iar pentru perioada maximă de șase ani se poate ajunge la aproape 77.850 de lei, dacă baza de calcul va fi salariul minim brut de 4.325 de lei.

Practic, fiecare majorare a salariului minim duce automat la creșterea contribuției minime datorate de persoanele care încheie contracte de asigurare socială. Motivul este simplu: venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât salariul minim brut, iar contribuția este calculată ca procent din acest venit.

Cine poate cumpăra anii lipsă

Asigurarea retroactivă poate fi folosită pentru perioade de cel mult șase ani calendaristici anteriori lunii încheierii contractului. Contractul se încheie doar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare în care persoana nu a fost asigurată în sistemul public sau într-un alt sistem de asigurări sociale.

Sunt vizați, în special, oamenii care au avut pauze în activitate, au lucrat fără forme legale, au stat în străinătate fără contribuții recunoscute în România sau se apropie de vârsta de pensionare fără stagiul minim necesar.

Din păcate, costul devine tot mai greu de dus. Aproape 13.000 de lei pentru un singur an lipsă înseamnă o sumă mare pentru multe familii. În cazul celor care au nevoie de mai mulți ani de cotizare, efortul financiar poate ajunge la zeci de mii de lei.

Dan DIMA