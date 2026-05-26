Iași, 26 mai 2026

Retailerul de mobilier și produse pentru casă JYSK se alătură mixului de chiriași din Family Market Tomești

JYSK, retailerul scandinav care comercializează produse pentru casă și grădină, va fi prezent în Family Market Tomești, cu un magazin de peste 1.200 mp. În viitorul magazin va fi disponibilă o gamă variată de produse pentru amenajarea locuinței, mobilier, textile, soluții de depozitare și articole specifice fiecărui sezon. Cel de al treilea proiect de proximitate al companiei IULIUS va oferi comunității din zona Tomești o experiență completă de cumpărături, spații verzi și zone de relaxare. Investiția se ridică la 28 de milioane de euro. Termenul estimat de finalizare a proiectului este ultimul trimestru al acestui an.

Family Market Tomești își extinde mixul prin atragerea retailerului scandinav JYSK, unul dintre cei mai cunoscuți comercianți de mobilier, decorațiuni și produse pentru casă din Europa. Magazinul va avea o suprafață de 1.200 mp și va include categorii dedicate mobilierului pentru interior și exterior, textilelor, decorațiunilor și soluțiilor pentru organizarea locuinței, adresându-se atât clienților aflați în proces de amenajare, cât și celor care caută produse accesibile pentru îmbunătățirea spațiului de locuit. „Atragerea JYSK în proiectul nostru confirmă interesul tot mai mare al retailerilor pentru Family Market Tomești și pentru potențialul comercial al acestei zone a Iașului, aflată în dezvoltare. Iar noi ne dorim să construim un mix echilibrat de branduri, care să contribuie la dezvoltarea unei experiențe cât mai diversificate pentru comunitatea locală și nu numai”, a spus Radu Pârlea, Shopping Center Manager Family Market.

Magazinul JYSK va fi amenajat conform standardelor internaționale ale retailerului, într-un concept modern ce reflectă stilul scandinav caracterizat prin confort, funcționalitate și design accesibil.

„Una dintre prioritățile strategiei noastre curente, Customers’ First Choice, este să fim mai aproape de clienții din marile orașe și din zonele metropolitane. Ne-am propus ca în următorii ani să deschidem 100 de magazine în orașele mari europene. Ne bucurăm că, prin prezența în Family Market Tomești, vom crește rețeaua de magazine JYSK din zona Iași și vom fi și mai aproape de clienții de aici”, spune Cristian Zamfir, Development Manager JYSK România.

Pe lângă componenta de retail, dezvoltată pe o suprafață de peste 13.000 mp și care va reuni un mix diversificat de servicii (Agroland, Flower Boutique, Xpress, Atipic), zonă de food (Kosarom, Mado, Teo’s Café), hipermarketul Kaufland, sala de fitness Stay Fit, spațiul de joacă Happy & Hop, zone de fashion, produse pentru casă și servicii medicale (Dr. Max, Praxis, Pepco), Family Market Tomești va integra și aproximativ 10.000 mp de spații verzi amenajate cu arbori maturi, gazon și plante decorative.

Proiectul include, de asemenea, facilități dedicate relaxării și activităților în aer liber, pentru a încuraja un stil de viață activ și echilibrat. Dar și aproximativ 450 de locuri de parcare, precum și noi conexiuni și accese pietonale, realizate prin investiții în remodelarea infrastructurii din zonă.

În continuare, toți cei care își doresc să trimită sugestii privind serviciile și facilitățile pe care și le doresc aproape de casă pot să le transmită prin formularul accesibil pe platforma www.family-market.ro . De asemenea, antreprenorii și producătorii care doresc mai multe informații despre oportunitățile generate de Family Market Tomești pot intra în contact cu echipa de dezvoltare pe email inchirieri@family-market.ro sau la telefon 0728 856 482 ori 0232 208 812.

Despre Family Market

Sub conceptul Family Market sunt dezvoltate două proiecte de retail de proximitate, în județul Iași, ambele presupunând o investiție totală de peste 24 milioane de euro. Proiectele inaugurate în 2022 au suprafețe închiriabile de retail de 5.400 mp (Bucium) şi 7.000 mp (Miroslava), adresându-se unui areal cu 40.000 – 50.000 de locuitori și având la bază relevanța mixului de shopping, accesibilitatea și eficientizarea timpului. Mixul propus include un supermarket, brandul fashion Sinsay, dm drogerie markt, Dr. Max, McDonald's Drive Thru (Family Market Bucium), Stay Fit Gym (Family Market Miroslava) și o serie de antreprenori și producători locali și naționali, selectați în funcție de așteptările exprimate de comunitățile în mijlocul cărora s-au dezvoltat proiectele.

Acestea includ spații verzi, cu arbori maturi și plante decorative, ce contribuie la reducerea amprentei de carbon. În același timp, sunt ușor de accesat, atât pe jos, cât și cu bicicleta sau mașina, datorită soluțiilor de mobilitate implementate, având amenajate spații de parcare pentru autoturisme, pentru biciclete, precum și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Din 2023, cele două proiecte Family Market – Bucium și Miroslava - sunt operate într-un parteneriat joint venture 50-50 de IULIUS și grupul de investiții româno – american W&E Assets.

Despre JYSK România

JYSK este un retailer internațional de mobilier pentru casă cu rădăcini scandinave, care comercializează produse pentru casă și grădină inspirate de designul scandinav. Cu peste 3.500 de magazine și webshopuri în 50 de țări, JYSK are întotdeauna o ofertă excelentă și servicii competente, indiferent de modul în care clienții își doresc să facă cumpărături.

Fondatorul Lars Larsen a deschis primul magazin în Danemarca în 1979. Astăzi, JYSK are peste 34.000 de angajați. JYSK face parte din grupul Lars Larsen, deținut de familia fondatorului, cu o cifră de afaceri totală de 53 miliarde DKK (7,1 miliarde euro) în anul financiar 2024-2025.

JYSK a intrat pe piața din România în 2007, odată cu inaugurarea primului magazin la Oradea. Rețeaua numără în prezent peste 150 de magazine în România.

Departament PR

W: www.family-market.ro ; www.iulius.ro