Legea salarizării, contestată. Sindicaliștii din sănătate, gata să iasă în stradă

Tensiunile explodează în sistemul sanitar, după apariția proiectului noii legi a salarizării, document care a declanșat deja revoltă și amenințări cu proteste în întreaga țară. La Iași, sindicaliștii din sănătate afiliați Sanitas avertizează că sunt pregătiți să iasă în stradă dacă negocierile cu Guvernul vor eșua, acuzând Executivul că pregătește, în realitate, o diminuare masivă a veniturilor pentru personalul medical aflat în prima linie.

Semnalul de alarmă a fost tras de liderul Iulian Cozianu, care susține că noua lege a salarizării, în forma pusă în dezbatere publică de Ministerul Muncii, riscă să lovească direct în veniturile medicilor, asistenților și personalului auxiliar din spitale. Potrivit acestuia, cele mai afectate ar urma să fie tocmai categoriile care lucrează în cele mai grele și periculoase condiții: personalul din secțiile ATI și Unitățile de Primiri Urgențe.

Conform proiectului analizat de sindicaliști, sporurile pentru condiții deosebit de periculoase ar urma să fie reduse dramatic. Astfel, sporul acordat personalului medical din Terapie Intensivă și UPU ar putea scădea de la 80% la doar 40%, în timp ce sporurile pentru munca prestată în weekend și în zilele de sărbătoare legală ar urma să fie reduse până la pragul de 10%. Pentru mulți angajați din sănătate, aceste venituri suplimentare reprezintă o parte esențială a salariului lunar, iar diminuarea lor ar putea însemna pierderi financiare consistente.

Declarațiile liderului Iulian Cozianu sunt extrem de dure și reflectă nivelul uriaș de nemulțumire care începe să se acumuleze în sistemul medical. Acesta afirmă că noua lege nu doar că nu rezolvă inechitățile salariale acumulate după 2018, ci riscă să producă exact efectul invers: stagnarea sau chiar scăderea veniturilor pentru cei care lucrează în condiții de stres maxim și risc permanent.

„Nu putem sta pasivi”, avertizează sindicalistul, care acuză guvernanții că încearcă să reducă veniturile angajaților din sănătate în timp ce, în paralel, cresc indemnizațiile și beneficiile celor aflați în funcții de demnitate publică. Mesajul transmis de Sanitas este unul extrem de clar: dacă negocierile cu Executivul nu vor produce modificări majore în proiectul legii, protestele de stradă devin inevitabile.

Reducerea sporurilor pentru ATI și UPU este percepută de mulți angajați drept o lovitură directă pentru cei care gestionează cele mai grave cazuri medicale și lucrează permanent sub presiune extremă.

În paralel, Guvernul a început consultările generale cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării, discuții care se anunță extrem de dificile. Proiectul prevede introducerea a 12 grade de salarizare și stabilirea unei valori de referință de 4.100 de lei, însă adevărata explozie de nemulțumire vine din zona sporurilor și a veniturilor suplimentare, considerate de sindicaliști insuficient protejate.

După consultările generale desfășurate astăzi, urmează negocieri separate cu fiecare sector bugetar, iar reprezentanții sănătății anunță deja că vor merge la discuții cu mandat clar pentru apărarea veniturilor angajaților din sistem. În caz contrar, avertismentul este fără echivoc: urmează proteste, manifestații și posibil o nouă criză socială în sistemul medical românesc. Raluca STROE