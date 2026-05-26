Intră buldozerele pe un nou tronson din Autostrada Unirii!

* Odată cu această predare, toate cele patru loturi dintre Sărățeni și Pipirig au intrat oficial în posesia constructorilor, ceea ce deschide drumul către fazele efective de proiectare și execuție

Un nou pas uriaș a fost făcut pentru una dintre cele mai așteptate și spectaculoase autostrăzi din România. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat oficial predarea amplasamentului pentru lotul 2B Grințieș - Pipirig al Autostrada A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț, într-un moment considerat decisiv pentru avansul lucrărilor pe celebrul traseu montan care promite să lege Moldova de Transilvania.

Mișcarea vine înaintea termenelor asumate în documentația de atribuire și marchează un moment extrem de important pentru secțiunea montană a A8, considerată una dintre cele mai dificile și costisitoare investiții de infrastructură rutieră realizate vreodată în România. Odată cu această predare, toate cele patru loturi dintre Sărățeni și Pipirig au intrat oficial în posesia constructorilor, ceea ce deschide drumul către fazele efective de proiectare și execuție.

Lotul 2B Grințieș–Pipirig, desfășurat integral în județul Neamț, are o lungime de 31,5 kilometri și traversează una dintre cele mai dificile zone montane din România. Proiectul este descris de specialiști drept unul extrem de complex, cu un număr impresionant de structuri inginerești: nu mai puțin de 16 tuneluri și 60 de poduri și viaducte vor trebui construite pe acest segment.

Piesa centrală a proiectului este uriașul pod peste râul Bistrița, care va avea o lungime spectaculoasă de 1.275 de metri, devenind unul dintre cele mai impresionante poduri de autostradă din România.

Întregul traseu este gândit pentru a traversa terenuri dificile, zone montane instabile și relief accidentat, ceea ce transformă lotul Grințieș–Pipirig într-una dintre cele mai complicate lucrări de infrastructură din ultimele decenii.

Înainte de predarea amplasamentului, specialiștii Compania Națională de Investiții Rutiere au efectuat ample verificări tehnice în teren. Au fost identificate bornele de reper, au fost verificate coordonatele planimetrice și altimetrice și s-au desfășurat operațiuni complexe pentru validarea tuturor datelor topografice necesare începerii etapelor următoare.

Practic, terenul a fost pregătit milimetric pentru una dintre cele mai dificile operațiuni inginerești din infrastructura rutieră românească.

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului a fost semnat cu asocierea condusă de constructorul român UMB, companie devenită deja sinonimă cu marile șantiere de infrastructură din România. Valoarea contractului este uriașă: aproape 6 miliarde de lei, mai exact 5,97 miliarde lei, sumă care reflectă complexitatea extraordinară a lucrărilor.

Calendarul oficial prevede o durată totală de 54 de luni, dintre care 14 luni sunt dedicate proiectării și 40 de luni execuției efective. Etapa de proiectare a început deja pe 30 martie 2026, iar mobilizarea din teren este urmărită atent de autorități și de opinia publică, în condițiile în care Autostrada A8 este considerată proiectul-simbol al Moldovei și una dintre cele mai mari promisiuni de infrastructură făcute regiunii în ultimele decenii.

Supervizarea lucrărilor va fi realizată de asocierea Venturo Investment – A.E. Dozoring, care va avea misiunea de a monitoriza respectarea standardelor tehnice și a termenelor de execuție.

Daniel BACIU