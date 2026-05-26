Furie în PSD Bacău: „Steagurile Ungariei și ale Ținutului Secuiesc, un afront!”

Un nou scandal cu puternice accente identitare și politice a izbucnit în județul Bacău, după inaugurarea Cetății Rakoczi din Ghimeș, obiectiv recent reabilitat printr-o investiție de aproximativ 1,3 milioane de euro finanțată de Compania Națională de Investiții. Evenimentul, care ar fi trebuit să marcheze finalizarea lucrărilor de restaurare și punerea în valoare a unui monument istoric, s-a transformat rapid într-o controversă de proporții, după apariția imaginilor cu steagurile Ungariei și ale așa-numitului Ținut Secuiesc arborate în imediata apropiere a cetății.

Reacția cea mai dură a venit din partea președintelui PSD Bacău, eurodeputatul Dragoș Benea, care a lansat un atac extrem de virulent la adresa organizatorilor și a autorităților prezente la ceremonie. Într-o postare publicată pe Facebook, liderul social-democrat a calificat situația drept „un afront major adus imaginii României”, susținând că arborarea steagurilor Ungariei și ale Ținutului Secuiesc într-un cadru oficial, pe un obiectiv restaurat cu fonduri provenite de la statul român, reprezintă o sfidare directă la adresa simbolurilor naționale și a autorităților române.

Potrivit lui Benea, întreaga scenă petrecută la Ghimeș depășește simpla controversă simbolică și transmite un mesaj extrem de periculos într-un climat politic deja tensionat.

Liderul PSD a susținut că astfel de gesturi pot alimenta curentele extremiste și pot amplifica tensiunile identitare, acuzând autoritățile participante că au tratat cu superficialitate un eveniment oficial desfășurat pe teritoriul României și finanțat din bani publici.

Ținta criticilor nu au fost doar reprezentanții UDMR prezenți la ceremonie, ci și oficiali ai statului român. Dragoș Benea i-a acuzat direct pe prefectul USR al județului Bacău și pe președintele social-democrat al Consiliului Județean Bacău că au asistat pasiv la ceea ce el a descris drept „o sfidare a însemnelor statului”.

Mai mult, acesta a reproșat primarilor prezenți la eveniment faptul că nu au purtat eșarfa tricoloră, deși legea prevede obligativitatea acesteia în cadrul manifestărilor oficiale în care reprezintă unitățile administrativ-teritoriale.

Declarațiile lui Benea au amplificat instantaneu tensiunea politică din jurul evenimentului, mai ales în contextul prezenței la Ghimeș a unor lideri importanți ai UDMR, printre care vicepremierul Tánczos Barna și ministrul Dezvoltării Cseke Attila. Imaginile publicate de liderul PSD Bacău îi surprind pe oficialii UDMR în apropierea steagurilor care au generat scandalul, fapt ce a alimentat și mai mult reacțiile din spațiul public și politic.

În centrul disputei se află Cetatea Rakoczi din Ghimeș, un obiectiv cu puternică încărcătură istorică și simbolică, situat într-o zonă sensibilă din punct de vedere identitar.

Restaurarea cetății a fost finanțată prin Compania Națională de Investiții, instituție aflată sub coordonarea statului român, ceea ce a amplificat nemulțumirea exprimată de liderul PSD Bacău. Acesta a sugerat că utilizarea fondurilor publice pentru un obiectiv unde, la inaugurare, predomină simboluri asociate Ungariei și autonomiei secuiești ridică serioase semne de întrebare privind mesajul transmis opiniei publice.

Tonul extrem de dur folosit de Dragoș Benea indică faptul că subiectul are potențialul de a escalada într-o confruntare politică majoră, mai ales într-un context în care relațiile dintre partidele românești și UDMR sunt frecvent marcate de dispute privind identitatea, autonomia și simbolurile etnice. Liderul PSD avertizează că tolerarea unor astfel de situații poate alimenta radicalizarea discursului public și poate crea un teren fertil pentru conflicte politice și sociale.

Scandalul de la Ghimeș readuce astfel în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme din politica românească: raportul dintre identitatea națională, minoritățile etnice și simbolurile oficiale ale statului. Adina MITREA