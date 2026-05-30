Expoziția de la Iași unde cărțile se citesc cu mâinile

Iașul găzduiește, până pe 4 iunie, expoziția internațională „Unlearning the Book – Iași Chapter”, un proiect artistic interdisciplinar care propune publicului o altă relație cu ideea de carte.

Lucrările sunt prezentate în două spații culturale din oraș: Sala Pașilor Pierduți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și STUDIO_PORTALS@ARMEANĂ.18, spațiu de artă contemporană al Uniunii Artiștilor Plastici.

Expoziția include lucrări în care cartea este reinterpretată prin textile, cusături, fotografii, obiecte, structuri fragile, forme sculpturale și instalații. În locul volumului clasic, cu pagini și copertă, publicul descoperă cărți-obiect, arhive tactile și povești construite prin materiale și gesturi artistice.

Proiect pornit din Bangladesh

„Unlearning the Book” este o inițiativă internațională dezvoltată de Uronto Artist Community și Art Initiative Bangladesh. Proiectul a pornit în Bangladesh, unde a reunit 27 de artiști multidisciplinari, într-un proces de lucru bazat pe ateliere, dialog, storytelling, creație colaborativă și explorarea formelor alternative ale cărții.

Capitolul de la Iași extinde proiectul într-un context european și aduce împreună artiști din Bangladesh și România. Curatoarea expoziției este Sadya Mizan, iar proiectul propune o reflecție asupra felului în care poveștile pot fi păstrate, transmise și reinterpretate dincolo de structura convențională a cărții.

În centrul expoziției se află ideea de carte ca obiect viu: o formă care poate conține memorie personală, patrimoniu cultural, experiență comunitară și expresie artistică.

Cărți-obiect, textile și povești vizuale

Expoziția reunește peste 40 de lucrări. Unele sunt realizate de artiști din Bangladesh, iar altele aparțin creatorilor ieșeni implicați în etapa locală a proiectului.

Publicul poate vedea lucrări construite din pânză, lână, in, pâslă, piele, fotografii, motive textile și materiale reciclate. Unele piese au formă de pasăre, altele sunt realizate ca plicuri textile, suluri, miniaturi sau structuri care se deschid în moduri neconvenționale.

Prin aceste forme, expoziția pune în discuție relația dintre text, obiect, corp și memorie. Cartea nu mai este privită doar ca suport pentru cuvinte, ci ca experiență vizuală, tactilă și narativă.

Ateliere, tururi ghidate și activități pentru public

Pe lângă expoziția propriu-zisă, programul „Unlearning the Book – Iași Chapter” include tururi ghidate, sesiuni de lectură susținute de artiști, ateliere de zine, cyanotype, broderie, lucru cu acul, mini-graffiti și momente de co-creație.

Activitățile s-au desfășurat în mai multe spații din Iași, printre care Negru Zi – coffee & arts, STUDIO_PORTALS@ARMEANĂ.18, Sala Pașilor Pierduți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și Muzeul „Poni-Cernătescu”.

Programul este construit ca o platformă participativă, în care publicul nu este doar spectator, ci poate intra în contact direct cu procesul artistic și cu ideile care au stat la baza lucrărilor.

Parteneri locali ai proiectului

La Iași, proiectul este realizat cu implicarea mai multor instituții și spații culturale. Printre acestea se numără Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul „Poni-Cernătescu”, Negru Zi – coffee & arts și STUDIO_PORTALS@ARMEANĂ.18.

Prin acest format, expoziția aduce în prim-plan dialogul dintre patrimoniu, artă contemporană, educație artistică și practici colaborative.

De ce este importantă expoziția

„Unlearning the Book” propune o temă actuală pentru arta contemporană: felul în care memoria poate fi păstrată și transmisă dincolo de formele standardizate ale culturii scrise.

Expoziția vorbește despre carte ca obiect al comunității, ca arhivă personală și ca spațiu de întâlnire între culturi. În același timp, aduce la Iași un proiect internațional care conectează artiști, studenți și instituții din România și Bangladesh.

Pentru publicul ieșean, evenimentul este o ocazie de a vedea o formă de artă experimentală rar prezentă în spațiul local: cartea-obiect, construită nu doar pentru a fi citită, ci și pentru a fi privită, atinsă, parcursă și înțeleasă ca experiență.

Expoziția „Unlearning the Book – Iași Chapter” rămâne deschisă până pe 4 iunie.

Este una dintre acele expoziții în care sensul nu vine dintr-o singură lucrare, ci din acumularea de gesturi: o cusătură, o fotografie, o pânză, o margine de piele, un fir, o formă de pasăre, o urmă de culoare, o poveste spusă aproape în șoaptă. Clara DIMA