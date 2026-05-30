Iașul sub asediu. Poliția a descins în noaptea „tobelor tunate”

* rezultatele sunt șocante: zeci de mașini și motociclete, scoase din circulație!

O amplă razie desfășurată pe străzile Iașului scoate la lumină o realitate care ar trebui să dea serios de gândit tuturor participanților la trafic. În doar câteva ore de controale, polițiștii rutieri și inspectorii Registrului Auto Român au descoperit un adevărat festival al improvizațiilor tehnice, al modificărilor neomologate și al vehiculelor care circulau într-o stare ce putea transforma orice deplasare într-un potențial pericol public.

Cifrele sunt impresionante și ridică numeroase semne de întrebare. Din cele 99 de autoturisme și 10 motociclete verificate, nu mai puțin de 74 de sancțiuni au fost aplicate. Practic, aproape fiecare control s-a soldat cu identificarea unei abateri. Este un procent uriaș, care sugerează că fenomenul mașinilor modificate ilegal sau întreținute necorespunzător nu mai reprezintă excepția, ci riscă să devină o regulă pe anumite segmente ale traficului ieșean.

Cele mai multe probleme au fost descoperite la sistemele de evacuare a noxelor. Nu mai puțin de 13 șoferi au fost sancționați pentru modificări sau defecțiuni ale evacuării. În traducere simplă, multe dintre vehiculele care fac noaptea să răsune pe bulevardele orașului, spre disperarea locuitorilor, au intrat direct în vizorul autorităților. Tobele modificate, evacuările zgomotoase și intervențiile neautorizate asupra sistemelor tehnice au devenit una dintre cele mai vizibile probleme ale traficului urban.

Nici capitolul iluminare nu arată mai bine. Unsprezece vehicule prezentau defecțiuni la sistemul de iluminare, o problemă extrem de gravă în condițiile în care vizibilitatea reprezintă unul dintre factorii esențiali pentru prevenirea accidentelor. La acestea se adaugă nouă cazuri de modificări neomologate și opt situații în care șoferii utilizau folii sau tratamente chimice neautorizate pe geamuri, afectând vizibilitatea și siguranța rutieră.

Poate cel mai îngrijorător aspect este însă numărul uriaș de certificate de înmatriculare retrase: 31. Cu alte cuvinte, aproape o treime dintre vehiculele controlate au fost considerate suficient de problematice încât să nu mai poată circula legal până la remedierea deficiențelor. Este un indicator alarmant al stării tehnice în care se află o parte a parcului auto care circulă zilnic prin municipiu.

În plus, trei șoferi au rămas fără permis de conducere, iar valoarea totală a amenzilor a depășit 58.000 de lei. Suma nu este deloc neglijabilă și reflectă amploarea neregulilor descoperite într-o singură noapte.

Acțiunea vine într-un moment în care Iașul se confruntă cu un trafic tot mai aglomerat, iar presiunea asupra infrastructurii urbane crește constant. În acest context, existența pe șosele a unor vehicule cu probleme tehnice, modificări ilegale sau elemente de siguranță compromise devine o amenințare reală pentru toți participanții la trafic. Andrei TURCU