Moșii de Vară, cunoscuți în popor și ca Moșii Cireșelor, sunt prăznuiți în sâmbăta dinaintea Rusaliilor. În 2026, această zi cade pe 30 mai, înaintea Duminicii Pogorârii Sfântului Duh, sărbătorită pe 31 mai.

În tradiția populară, Moșii de Vară marchează momentul în care sufletele celor plecați sunt pomenite prin hrană, apă, lumânări și vase împodobite. Femeile dau de pomană oale, căni sau străchini pline cu apă, vin, lapte ori mâncare gătită, alături de pâine, flori și cireșe. De aici vine și denumirea de Moșii Cireșelor, păstrată în multe zone ale țării.

În vechime, vasele oferite de pomană erau din lut sau din lemn, iar apa era adusă de la fântână ori de la izvor. Lângă fântână se lăsa uneori un ban, ca plată simbolică pentru apă și pentru ca pomana să fie primită. Ritualul nu era doar un gest de milostenie, ci o formă de legătură între cei vii și cei morți.

Povestea celor nouă uncheși și Valea cu Dor

În imaginarul popular, Moșii sunt legați de povestea celor nouă uncheși bătrâni, despre care se spunea că, pe unde treceau, făceau numai bine și minuni. În zilele dinaintea Moșilor de Vară, sufletele morților s-ar trezi și ar merge pe Valea cu Dor, locul în care găsesc ceea ce li s-a dat de pomană peste an. Cei care nu primesc nimic se întorc, potrivit credinței populare, triști, cu țărână în poală. De aceea, pomana de Moși avea o încărcătură puternică: nu era doar un obicei, ci o datorie față de cei adormiți. În unele sate, în această zi nu se mătură, pentru că se spune că praful ar ajunge în ochii morților. Nu se aruncă gunoiul afară din casă, din credința că și acesta ar putea ajunge la sufletele care așteaptă merinde. Tot în tradiția populară se spune că nu se toarce, pentru ca darurile pregătite pentru cei plecați să nu se întoarcă din drum.

Rusaliile, între sărbătoarea creștină și frica de Iele

Rusaliile sunt sărbătorite la 50 de zile după Paște și corespund, în calendarul creștin, Pogorârii Sfântului Duh. În credința populară, însă, Rusaliile au și o dimensiune mitică, legată de Iele, spirite feminine fabuloase, frumoase și primejdioase. În poveștile vechi, Ielele sunt descrise ca fecioare îmbrăcate în alb, spirite ale văzduhului sau duhuri rebele ale morților. Se spune că locuiesc prin păduri neumblate, prin poieni ascunse, pe ostroave pustii sau în locuri ferite de privirea oamenilor. Dansează noaptea, cântă și întind mese pe iarbă, dar muritorii nu au voie să le vadă. Cine le zărește sau calcă pe locul unde au jucat riscă, potrivit credinței populare, să fie „luat de Rusalii”. Boala Ielelor era considerată grea și putea fi vindecată doar prin descântec sau prin intrarea în hora Călușarilor, una dintre cele mai cunoscute forme ritualice de protecție.

Teiul, leușteanul și usturoiul, plante de apărare

De Rusalii, gospodăriile se împodobesc cu ramuri de tei, leuștean sau alte plante considerate protectoare. Teiul are un loc special în tradiție. Tinerii aduc crenguțe pe care le așază la porți, la ferestre sau în casă, pentru ca locuința să fie ferită de rele.

În unele zone, crenguțele de tei uscate se păstrau peste an. Când vara venea grindina, oamenii aruncau afară o ramură de tei de la Rusalii, cu credința că furtuna se va opri. Leușteanul și usturoiul erau folosite tot ca plante de apărare, puse la uși, ferestre sau purtate pentru a ține la distanță duhurile rele.

Tot de Rusalii se spune că înflorește feriga, iar cel care ar găsi floarea ei ar avea noroc. Credința aparține aceleiași lumi simbolice în care natura capătă puteri ascunse, iar plantele devin mijloc de protecție, vindecare și legătură cu nevăzutul.

O sărbătoare despre memorie, frică și protecție

Moșii de Vară și Rusaliile păstrează una dintre cele mai puternice suprapuneri dintre calendarul religios și calendarul popular. Pe de o parte, Biserica prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh. Pe de altă parte, tradiția satului vorbește despre morți care așteaptă pomană, despre Iele, despre plante protectoare și despre reguli care nu trebuie încălcate.

Dincolo de povești și superstiții, aceste obiceiuri vorbesc despre nevoia comunităților de a păstra legătura cu cei plecați, de a proteja casa și de a da un sens trecerii dintre primăvară și vară. Pomana, lumânarea, apa, cireșele și crenguțele de tei devin semnele unei lumi în care memoria celor morți rămâne vie.

În cultura populară, femeile care îi cinstesc în fiecare an pe Moșii de Vară sunt considerate binecuvântate cu suflet tânăr. Iar casele împodobite de Rusalii spun, și astăzi, aceeași poveste veche: omul caută protecție, lumină și împăcare între lumea de aici și lumea de dincolo.

Maura ANGHEL