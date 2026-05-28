Kendama, jocul japonez care cere concentrare, coordonare și răbdare, ajunge în prim-plan la Iași pe 31 mai. Patru jucători internaționali din Italia și Japonia vor susține demonstrații live, vor lucra direct cu participanții și vor participa la o întâlnire dedicată copiilor, adolescenților și familiilor.

La Iași, kendama nu mai este doar un joc purtat în ghiozdan sau exersat în pauzele dintre ore. Pe 31 mai, copiii și adolescenții pasionați de acest joc vor avea ocazia să vadă, live, trick-uri executate de jucători internaționali, într-un program care include demonstrații, workshop, meet & greet și concurs. Evenimentul aduce în fața publicului patru nume promovate de organizatori ca jucători spectaculoși ai scenei internaționale: Davide Leonardi, din Italia, Yasu, Naru și Nonoka Kyodo, din Japonia. Pentru tinerii care practică deja kendama, întâlnirea poate fi una dintre rarele ocazii de a vedea la Iași execuții de nivel profesionist.

Kendama atrage tocmai prin contrastul dintre obiectul simplu și dificultatea mișcărilor. Jocul presupune coordonare ochi-mână, echilibru, atenție și foarte multă repetiție. Dincolo de partea spectaculoasă, fiecare trick reușit înseamnă control, răbdare și capacitatea de a relua aceeași mișcare până când devine fluidă.

Cine sunt jucătorii care ajung la Iași

Printre invitați se află Davide Leonardi, KROM Pro din Italia, prezentat ca unul dintre jucătorii creativi ai generației sale, cunoscut pentru trick-uri care au influențat stilul modern de kendama.

Din Japonia vin Yasu, apreciat pentru stilul său de freestyle, Naru, un tânăr jucător descris ca foarte spectaculos, și Nonoka Kyodo, KROM Pro și campioană mondială feminină în 2022. Prezența lor dă evenimentului o miză specială pentru copiii și adolescenții care urmăresc comunitatea internațională de kendama.

Pentru publicul larg, atracția nu ține doar de numele invitaților, ci de felul în care kendama poate fi urmărită ca spectacol vizual. Mișcările rapide, ratările, reluările și reușitele creează o formă de tensiune apropiată de sporturile de îndemânare, dar într-un format accesibil copiilor.

Concurs cu înscriere gratuită și workshop pentru toate vârstele

Programul anunțat include demonstrații live, un workshop interactiv, o sesiune de meet & greet și un concurs de kendama cu înscriere gratuită. Participanții vor putea învăța trick-uri reale, indiferent de nivelul de la care pornesc.

Pentru copiii care sunt la început, workshopul poate fi primul contact cu tehnici corecte de joc. Pentru cei care au deja experiență, concursul este ocazia de a-și testa abilitățile în fața altor pasionați și de a vedea cum arată kendama la nivel internațional.

Evenimentul este programat pe 31 mai, la Iași, în contextul unui festival dedicat familiilor, desfășurat în zona Palas. Organizatorii anunță o experiență deschisă copiilor, adolescenților și adulților, cu accent pe participare directă, nu doar pe spectacol. Clara DIMA