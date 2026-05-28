Unul dintre cele mai cunoscute cartiere ale Iașului intră, la sfârșitul acestei săptămâni, în ritmul unei sărbători de comunitate. Zilele Tătărașului 2026 sunt programate sâmbătă și duminică, 30–31 mai, iar accesul publicului este liber la activitățile anunțate. Evenimentul este organizat de Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, și continuă seria manifestărilor dedicate cartierelor orașului.

Programul este construit în jurul a două direcții: activități de zi pentru copii și familii, respectiv concerte de seară în aer liber. Pentru locuitorii din zonă, dar și pentru ieșenii care caută un eveniment de weekend fără bilet, Zilele Tătărașului devin una dintre cele mai accesibile variante de petrecere a timpului liber înainte de 1 Iunie.

Concerte în parcarea Ateneului

Concertele principale au loc în parcarea Ateneului Național din Iași, începând cu ora 19:00. Sâmbătă, 30 mai, publicul îi va putea asculta pe Cezar Popescu, de la ora 19:00, și White Mahala, de la ora 20:00. Duminică, 31 mai, scena va fi ocupată de Seven Hills, de la ora 19:00, și de Publika, de la ora 20:00, iar după ora 21:30 este programat un foc de artificii.

White Mahala aduce în prima seară un repertoriu cu energie de concert urban, într-un amestec de ritmuri balcanice, umor și atmosferă de petrecere. Duminică, seara va continua cu Seven Hills și Publika, înaintea momentului final dedicat focului de artificii, una dintre atracțiile cele mai așteptate ale evenimentului.

Activități pentru copii la Esplanada Oancea

Programul de zi include activități la Esplanada Oancea, unde sunt anunțate momente artistice, ateliere și activități interactive pentru copii. Evenimentul mizează pe participarea școlilor și grădinițelor din cartier, astfel încât sărbătoarea să nu fie doar un program de concerte, ci și un prilej de întâlnire pentru comunitatea locală.

O componentă distinctă a ediției din acest an o reprezintă tururile ghidate în Cimitirul Eternitatea, una dintre zonele cu o importantă încărcătură istorică pentru Iași. Prin aceste tururi, publicul poate descoperi povești despre personalități, monumente funerare și fragmente din memoria orașului, într-un cartier care păstrează una dintre cele mai dense memorii urbane ale Iașului.

Eveniment cu acces liber, în două zone din cartier

Zilele Tătărașului 2026 se desfășoară în două puncte principale din cartier: Esplanada Oancea, pentru activitățile de zi, și parcarea Ateneului Național, pentru concertele de seară. Organizatorii recomandă publicului să ia în calcul faptul că zona poate deveni aglomerată în orele de concert, mai ales duminică seară, când programul include și focul de artificii.

Pentru cei care vin din alte cartiere, transportul public sau deplasarea pe jos pot fi variante mai simple decât mașina personală, mai ales în apropierea Ateneului Național și a Esplanadei Oancea. Teona SOARE