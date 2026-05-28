Primii zgârie-nori din Iași trec proba de foc în CL

* un proiect imobiliar de anvergură ridică întrebări despre urbanismul Iașului * turnuri de până la 115 metri într-un nou ansamblu rezidențial de amploare, pe strada Sergent Grigore Ioan și zona Tabacului

Municipiul Iași intră într-o nouă etapă de transformare urbană odată cu propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal pentru un amplu ansamblu rezidențial și funcțiuni complementare, ce urmează să fie realizat pe strada Sergent Grigore Ioan nr. 7 și în zona străzii Tabacului (nr. 30, 70, 72, 76 și 84), pe mai multe imobile identificate cadastral.

Proiectul, inițiat de SC Zinan Investment Group SRL, prevede dezvoltarea unui complex modern de locuințe colective, completat de spații comerciale, birouri și parcări atât subterane, cât și supraterane – o intervenție urbanistică de anvergură, menită să redefinească această zonă a orașului.

Potrivit documentației, Planul Urbanistic Zonal urmărește nu doar optimizarea utilizării terenului, ci și crearea unei compoziții urbane coerente, integrate în contextul existent, cu accent pe funcționalitate, estetică și sustenabilitate. Noua dezvoltare este concepută ca un ansamblu complex, în care locuirea se îmbină cu activități comerciale și servicii, într-un model urban contemporan.

Indicatorii propuși conturează un proiect de mare densitate urbană: clădiri cu regim de înălțime impresionant, ajungând până la 2S+P+M+28E+Eth și o înălțime maximă de 115 metri, cu un coeficient de utilizare a terenului de până la 4 și un procent de ocupare de 40%, în timp ce spațiile verzi sunt prevăzute la un minimum de 30%.

Documentația subliniază că intervenția se înscrie în direcțiile majore de dezvoltare urbană ale municipiului Iași, fiind fundamentată pe principiile dezvoltării durabile, eficienței energetice și integrării în peisajul urban existent. Totodată, proiectul este corelat cu reglementările Planului Urbanistic General și cu cadrul legislativ național în domeniul urbanismului și construcțiilor.

În esență, PUZ-ul nu reprezintă doar o etapă tehnică, ci un pas decisiv în configurarea unei noi zone urbane, cu potențial de a deveni un pol rezidențial și comercial important al orașului. Autoritățile locale urmează să decidă, joi, asupra aprobării documentației, care ar putea deschide calea uneia dintre cele mai consistente dezvoltări imobiliare din zonă. Daniel BACIU