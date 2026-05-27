Industria HoReCa din Iași se apropie de colaps financiar

Industria ospitalității din Iași traversează una dintre cele mai dramatice perioade din ultimele decenii, iar cifrele prezentate de Consiliul Regional al Ospitalității Iași descriu un fenomen care îi sperie inclusiv pe antreprenorii cu experiență: restaurantele, cafenelele și hotelurile rulează sume uriașe, dar profitul aproape că a dispărut.

Mai grav, estimările pentru 2026 indică ceva ce părea de neimaginat în urmă cu doar câțiva ani: intrarea industriei pe pierdere agregată.

Raportul, realizat pe baza datelor financiare furnizate voluntar de 15 companii din HoReCa, ieșeană vorbește despre o „ruptură de sustenabilitate” și despre o transformare profundă a modelului economic care a ținut în viață industria până acum.

Concluzia este devastatoare: „Se muncește mult, se rulează bani, se plătesc taxe și salarii, dar la final se aduc bani de acasă.”

Cu alte cuvinte, afacerile funcționează, restaurantele sunt deschise, mesele sunt ocupate, rulajele există, însă profitul care ar trebui să susțină dezvoltarea și supraviețuirea companiilor se evaporă aproape complet.

Iar cifrele arată un paradox economic șocant. Între 2018 și 2023, veniturile companiilor analizate aproape s-au dublat. Creșterea cumulată a depășit 113%, iar în 2023 industria a atins un vârf impresionant: peste 166 de milioane de lei cifră de afaceri. Numai că, exact în acel moment, s-a produs ruptura. Profitul s-a prăbușit cu 75% într-un singur an.

De atunci, căderea continuă accelerat. Pentru 2026, estimarea agregată indică pierderi de aproape un milion de lei și o marjă negativă de minus 0,80%.

Practic, industria începe să intre oficial în zona în care munca și rulajele nu mai produc câștig real. „Cifra de afaceri a mai ținut fațada în picioare, dar profitul a arătat fisura din structură”, avertizează analiza HOTRECC Iași.

Raportul identifică trei momente-cheie care au lovit succesiv industria: 2020 - pandemia și blocajul total, 2023 - prăbușirea profitabilității, 2025–2026 - intrarea în zona de nesustenabilitate economică.

Ani la rând, industria HoReCa a încercat să supraviețuiască prin scumpiri succesive, reduceri de costuri și optimizări agresive. Restaurantele au redus personal, au schimbat meniuri, au renegociat contracte, au tăiat cheltuieli și au încercat să stoarcă eficiență din fiecare leu.

Dar mecanismul pare să se fi rupt. „Dacă o firmă neoptimizată pierde bani, poate fi o problemă de management. Dacă o firmă deja optimizată pierde bani, este un semnal de problemă sistemică”, avertizează raportul.

Pe de altă parte, și consumatorii s-au schimbat radical. Oamenii ies mai rar în oraș, comandă mai puțin, aleg produse mai ieftine și își calculează atent fiecare cheltuială.

Poate cea mai brutală imagine a crizei vine însă din simularea economică prezentată în studiu. Un restaurant tipic cu un rulaj anual de 1 milion de lei pare, la prima vedere, o afacere solidă. Numai că după plata TVA-ului, salariilor, contribuțiilor, costurilor cu marfa, utilităților, chiriilor și taxelor, mai rămân aproximativ 30.000 de lei profit operațional. Adică, doar 3%.

Practic, industria ospitalității a ajuns captivă într-o ecuație imposibilă:

costuri mari, taxe ridicate, consumatori mai prudenți și o marjă de profit care aproape a dispărut.

Iar avertismentul final al studiului este unul care depășește cu mult cazul Iașului. „Industria nu mai pierde doar profit. Riscă să piardă capacitatea de a transforma activitatea economică în câștig real”.

Cu alte cuvinte, problema nu mai este dacă restaurantele și hotelurile au clienți. Problema este dacă mai pot supraviețui financiar chiar și atunci când au activitate. Daniel BACIU