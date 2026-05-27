Salvatorii, atacați în timp ce salvează vieți

De Ziua Internațională a Medicinei de Urgență, Raed Arafat cere respect și protecție pentru echipele din prima linie. Mesajul vine înaintea Conferinței Naționale de Medicină de Urgență și Catastrofă, care va avea loc la Iași.

De Ziua Internațională a Medicinei de Urgență, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a transmis un mesaj de recunoștință pentru profesioniștii care lucrează în sistemul de urgență din România și a atras atenția asupra violenței îndreptate împotriva celor care salvează vieți. Șeful DSU a vorbit despre medici, asistenți, pompieri-paramedici, ambulanțieri, dispeceri, personal auxiliar și voluntari care intervin în situații-limită, sub presiune, în condiții grele și imprevizibile.

„Cei care lucrează în medicina de urgență știu ce înseamnă cu adevărat: să intervii rapid, să rămâi lucid sub presiune, să te bazezi pe echipa de lângă tine și, de multe ori, să pui munca înaintea propriei vieți personale”, a arătat Raed Arafat. El a amintit de nevoia unui mediu sigur de lucru și lupta împotriva violenței față de cei care salvează vieți. Potrivit lui Arafat, agresiunile verbale sau fizice asupra personalului din urgențe au crescut în lume, iar România nu face excepție.

„Violența verbală sau fizică împotriva salvatorilor nu are nicio scuză. Indiferent că vorbim de medici, asistenți, pompieri-paramedici, ambulanțieri, dispeceri, personal auxiliar sau voluntari. Fiecare dintre ei merită să fie tratat cu respect și să fie protejat”, a subliniat șeful DSU.

Iașul devine capitala medicinei de urgență

Mesajul transmis de Raed Arafat vine în contextul în care a fost anunțată și cea de-a XI-a ediție a Conferinței Naționale a Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă. Evenimentul va avea loc în perioada 1–4 iulie 2026, la Palatul Culturii din Iași.

Conferința va reuni specialiști din întreaga țară, dedicați medicinei de urgență și managementului situațiilor de urgență și dezastre. Organizatorii anunță un program axat pe provocările actuale ale domeniului, inovație, bune practici și dezvoltare profesională continuă.

Prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, președintele conferinței, medic-șef UPU-SMURD Iași și coordonator SMURD pentru regiunea Nord-Est, subliniază că Iașul oferă cadrul potrivit pentru dialog științific, reflecție și colaborare profesională.

Într-un sistem în care fiecare minut contează, protejarea salvatorilor devine parte din protejarea pacienților. Respectul față de cei din urgențe nu este doar o formă de recunoștință, ci o condiție pentru ca ajutorul să ajungă la timp acolo unde este nevoie.

Clara DIMA