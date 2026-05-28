Pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, anul școlar a ajuns pe ultima sută de metri. intră în ultima săptămână. Cursurile se încheie pe 4 iunie, iar în paralel, între 2 și 4 iunie, are loc înscrierea candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de Bacalaureat 2026.

În județul Iași, examenul privește o generație numeroasă de absolvenți -- 5.990 de elevi de clasa a XII-a și a XIII-a, din 48 de unități școlare. Pentru absolvenți, începutul lunii iunie marchează trecerea de la ultimele ore de curs la calendarul strict al examenului.

Înscrierile se fac între 2 și 4 iunie

Prima etapă a Bacalaureatului 2026 este înscrierea candidaților, programată în perioada 2–4 iunie. Tot pe 4 iunie se încheie cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a.

După înscriere, candidații intră în perioada probelor de competențe. Între 8 și 10 iunie se desfășoară evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. În zilele de 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, acolo unde este cazul.

Pe 11 și 12 iunie are loc evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională, iar între 15 și 17 iunie este programată evaluarea competențelor digitale. Aceste probe preced examenele scrise, cele care cântăresc decisiv în media finală.

Probele scrise încep pe 29 iunie

Calendarul probelor scrise începe pe 29 iunie, cu Limba și literatura română. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării. Proba la Limba și literatura maternă este programată pe 3 iulie.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, între orele 14.00 și 18.00, candidații vor putea vizualiza lucrările scrise și vor putea depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

Elevii pot vedea lucrările înainte de contestații

Bacalaureatul 2026 păstrează procedura prin care absolvenții pot solicita vizualizarea lucrărilor scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor. Această etapă este importantă mai ales pentru elevii care au note apropiate de pragurile decisive: media minimă de promovare, nota 5 la o probă sau media necesară pentru admiterea la facultate.

Pentru candidați și părinți, perioada 7–9 iulie va fi una dintre cele mai tensionate ale examenului. Decizia de a depune sau nu contestație va putea fi luată după consultarea lucrării, nu doar pe baza notei afișate.

Bacalaureatul rămâne examenul care închide oficial parcursul liceal și deschide accesul către învățământul superior. Pentru aproape 6.000 de elevi din Iași, începutul lunii iunie aduce ultima zi de școală, înscrierea la examen și intrarea într-un calendar în care fiecare probă contează. Teona SOARE