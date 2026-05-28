FOTO – Prețurile de astăzi, din Piața Alexandru cel Bun!

* Creșterea costurilor din agricultură, carburanți, energie și logistică pune presiune uriașă pe producători și comercianți * În plus, recoltele afectate de fenomenele extreme riscă să împingă și mai sus prețurile în lunile următoare

Valul scumpirilor lovește din plin piețele din Iași, iar pentru mii de familii mersul după roșii, cartofi sau cireșe a devenit o adevărată aventură financiară. Prețurile cresc de la o săptămână la alta, comercianții ridică din umeri, iar cumpărătorii pleacă tot mai des cu sacoșele aproape goale.

În piețele agroalimentare din Iași, fructele de sezon au început să atingă praguri considerate de mulți „de neimaginat” pentru această perioadă a anului. Cireșele, căpșunile, roșiile și ardeii au devenit produse pentru care oamenii scot din buzunar sume tot mai mari, în timp ce pensionarii și familiile cu venituri mici spun că au ajuns să cumpere „la bucată”.

Pensionarii sunt printre cei mai afectați. Mulți spun că pensiile nu mai țin pasul cu explozia prețurilor și că produsele proaspete au devenit un lux pe care și-l permit din ce în ce mai rar.

În timp ce autoritățile vorbesc despre inflație și dezechilibre economice, oamenii simt realitatea direct în buzunare, printre tarabele din piețele Iașului, unde fiecare kilogram cumpărat începe să cântărească tot mai greu în bugetul familiei.

Iată un scurt mercurial al prețurilor înregistrate joi, 28 mai, în Piața agroalimentară din Alexandru cel Bun:

Caș de oaie – 30-40 lei/kg, smântână – 30 lei/kg, telemea – 40 lei/kg, urdă dulce 35 lei/kg, lapte de capră – 10 lei, cartofi noi – 4-5 lei/kg, cartofi noi românești – 8 lei/kg, căpșuni – 10-15 lei/kg, cireșe – 13-18 lei/kg, ardei gras – 20 lei/kg, usturoi nou românesc – 10 lei/kg, roșii – 15-20 lei/kg, aedei kapia – 25 lei/kg, fasole – 10-15 lei/kg, caise – 10 lei/kg, mere – 5-7 lei/kg.