Un proiect european despre sustenabilitate textilă capătă la Iași o miză socială concretă. În cadrul TexUnite – Service Learning on Sustainability in Textile and Fashion Education, studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași învață cum pot fi refolosite materialele textile care, în mod obișnuit, ar ajunge deșeuri. Noutatea este că această învățare nu rămâne în laborator sau în sala de curs, ci se desfășoară prin activități aplicate, împreună cu persoane cu autism.

Componenta locală este coordonată de prof. dr. ing. Mirela Blaga, de la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, în colaborare cu ANCAAR Iași și Colegiul Tehnic „Ion Holban”. În practică, studenții lucrează cu haine vechi, resturi textile și materiale recuperate, pe care le sortează, le combină, le decupează, le cos sau le transformă în obiecte noi, prin reciclare creativă și upcycling. Activitățile sunt gândite astfel încât textilele să devină nu doar materie primă pentru produse refolosibile, ci și suport pentru lucru manual, creativitate, atenție și interacțiune.

În ateliere, studenții nu lucrează doar pentru comunitate, ci împreună cu oameni din comunitate. Persoanele cu autism participă la activități în care materialele textile sunt folosite pentru exerciții practice, expresie vizuală și lucru individual sau de grup. Astfel, o bucată de material, o haină scoasă din uz sau un rest textil pot deveni elemente de compoziție, obiect decorativ, accesoriu sau produs cu o nouă utilizare.

„Proiectul urmărește, în același timp, să îi apropie pe viitorii specialiști în textile și design de nevoile reale ale societății. Ei învață că sustenabilitatea nu înseamnă doar reciclare, ci și responsabilitate față de oameni, comunitate și mediu. O haină aruncată nu este privită doar ca deșeu, ci ca resursă care poate fi reintegrată într-un circuit educațional, creativ și social”, au spus coordonatorii.

Europa cumpără tot mai multe textile

Contextul în care apare proiectul este unul tot mai apăsător. Un cetățean european consumă, în medie, 19 kilograme de textile pe an, iar hainele și încălțămintea aruncate anual sunt estimate la aproximativ 12 kilograme pe persoană. O parte importantă din aceste textile nu reintră într-un circuit real de reutilizare sau reciclare, ci ajunge la incinerare, depozitare ori export.

În România, provocarea este la fel de serioasă. Țara generează anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, în timp ce colectarea separată, reutilizarea și reciclarea rămân la niveluri reduse. Fenomenul fast fashion a accelerat această problemă: haine ieftine, colecții dese, cumpărături impulsive și produse purtate tot mai puțin.

Studenții învață prin proiecte reale

Proiectul TexUnite, în valoare de 400.000 de eruo, nu este despre reciclare în sens strict. Scopul său este să schimbe felul în care sustenabilitatea este predată în universitățile care formează specialiști pentru textile, îmbrăcăminte, modă și design. Miza este introducerea metodei Service Learning, adică învățarea prin implicare directă în proiecte reale.

Această metodă presupune ca studenții să aplice ceea ce învață într-un context concret, cu parteneri externi, ONG-uri, instituții și comunități. În loc să studieze doar teoretic reducerea deșeurilor sau economia circulară, ei testează soluții: cum poate fi refolosit un material, ce tip de obiect poate rezulta, cum se adaptează activitatea la participanți și cum poate avea un proiect de design impact social.

La Iași, legătura cu persoanele cu autism oferă proiectului o dimensiune aparte. Textilele reciclate sunt folosite în activități care pot stimula creativitatea, atenția, lucrul manual și interacțiunea. Pentru studenți, experiența devine o lecție despre design responsabil. Pentru comunitate, proiectul arată că materialele considerate inutile pot primi o nouă funcție, iar sustenabilitatea poate fi legată direct de incluziune.