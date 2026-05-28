Frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman și unii dintre cei mai puternici investitori români, au ieșit din acționariatul Moldova Farming, conglomeratul agricol fondat de antreprenorul Cătălin Grigoriu. Informația a fost publicată de Profit.ro, care notează că este primul exit al fraților Pavăl dintr-o afacere în care au fost cooptați ca investitori.

Cei doi antreprenori intraseră în Moldova Farming în 2017, când au preluat un pachet de aproape 20% din acțiunile companiei. Afacerea lucrează mii de hectare de teren agricol în județele Neamț, Bacău și Vrancea și a devenit, în ultimii ani, una dintre structurile importante din agricultura Moldovei.

Potrivit Profit.ro, acțiunile deținute de frații Pavăl au fost vândute către Cătălin Grigoriu, fondatorul Moldova Farming. Mișcarea marchează o schimbare notabilă în portofoliul de investiții al proprietarilor Dedeman, cunoscuți mai ales pentru achiziții și consolidări de business, nu pentru retrageri din companii în care au intrat ca investitori.

O afacere agricolă construită în estul țării

Moldova Farming este legată de numele antreprenorului Cătălin Grigoriu, cunoscut în mediul de afaceri agricol după dezvoltarea unor proiecte importante în zona Moldovei. Compania exploatează terenuri agricole în mai multe județe din estul țării și activează într-un sector aflat sub presiune puternică în ultimii ani: agricultură cu costuri mari, vreme imprevizibilă, probleme de finanțare și volatilitate pe piața cerealelor și a inputurilor.

Intrarea fraților Pavăl în acționariat, în 2017, a fost privită la momentul respectiv ca o mișcare strategică. Proprietarii Dedeman au investit constant în companii românești, terenuri, imobiliare, energie, retail și businessuri cu potențial de creștere. Moldova Farming a fost una dintre rarele lor expuneri directe în agricultură.

Ieșirea de acum nu înseamnă retragerea Pavăl Holding din zona investițiilor, ci mai degrabă o rearanjare a portofoliului într-un an în care grupul are în derulare una dintre cele mai mari tranzacții din retailul românesc.

Anul în care Pavăl Holding a anunțat preluarea Carrefour România

La începutul anului 2026, Pavăl Holding a anunțat preluarea operațiunilor Carrefour din România, într-o tranzacție evaluată la peste 800 de milioane de euro. Acordul, anunțat de grupul francez Carrefour, ar urma să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2026, după îndeplinirea condițiilor și obținerea aprobărilor necesare.

Tranzacția Carrefour este una dintre cele mai importante mutări făcute vreodată de capitalul antreprenorial românesc în retail. Prin această achiziție, frații Pavăl ar urma să adauge în portofoliu o rețea națională de hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și unități de tip discount, pe lângă businessul Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România.

În acest context, ieșirea din Moldova Farming poate fi citită și ca o repoziționare a investițiilor. Pe de o parte, Pavăl Holding merge spre retail alimentar la scară națională. Pe de altă parte, renunță la o participație minoritară într-un business agricol specializat, controlat operațional de fondatorul Cătălin Grigoriu.

Ce semnificație are exitul din Moldova Farming

Pentru piața locală de business, mișcarea este relevantă din două motive. În primul rând, frații Pavăl sunt printre cei mai urmăriți investitori români, iar orice modificare în portofoliul lor este interpretată ca un semnal economic. În al doilea rând, agricultura rămâne un domeniu strategic, dar dificil, mai ales în Moldova, unde fermele mari se confruntă cu secetă, costuri ridicate și nevoia permanentă de capital.

Moldova Farming rămâne asociată cu Cătălin Grigoriu, antreprenor care a dezvoltat afacerea și care preia acum participația deținută anterior de proprietarii Dedeman. Pentru companie, tranzacția poate însemna o simplificare a acționariatului și o concentrare mai clară a deciziei în jurul fondatorului.

Pentru frații Pavăl, ieșirea marchează o raritate: nu o nouă achiziție, ci o retragere dintr-un business în care au fost investitori aproape 10 ani. Iar momentul vine exact când atenția pieței este concentrată asupra celei mai mari mișcări anunțate de Pavăl Holding în 2026: preluarea Carrefour România. Dan DIMA