Un tânăr și un pensionar au dat peste cap traficul din Iași

Pe șoselele Iașului, situația continuă să fie alarmantă. Polițiștii rutieri au scos din trafic, ieri, 21 de șoferi considerați un real pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Permisele acestora au fost suspendate conform legii, după ce au fost depistați încălcând grav normele rutiere.

În plus, 14 autovehicule au fost trase pe dreapta și interzise temporar la circulație după ce oamenii legii au descoperit probleme tehnice grave care puneau în pericol siguranța rutieră. Certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea deficiențelor.

Unul dintre cele mai grave cazuri ale zilei s-a petrecut în municipiul Iași, unde un tânăr de doar 22 de ani a fost reținut de polițiștii Biroului Rutier după ce a fost prins conducând haotic și fără centură de siguranță. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o alcoolemie uriașă: 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care indică o stare avansată de intoxicație alcoolică.

Anchetatorii au stabilit că șoferul circula sinuos prin municipiu, punând în pericol ceilalți participanți la trafic. După 24 de ore petrecute în arest, tânărul a fost prezentat procurorilor, care au decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

Și în comuna Miroslava polițiștii au descoperit un alt caz grav. Un bărbat de 66 de ani a fost oprit în trafic după ce agenții au observat semne evidente de consum de alcool. Aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă. Andrei TURCU