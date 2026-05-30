Un autoturism a ars complet, în doar câteva minute, pe strada Trei Fântâni!

Momente dramatice pe strada Trei Fântâni din municipiul Iași, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări și a ars aproape în totalitate înainte ca pompierii să reușească să lichideze incendiul. Incidentul a mobilizat de urgență forțe importante ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași.

Alarma a fost dată după ce martorii au observat coloane dense de fum și flăcări puternice care ieșeau din vehicul. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat, intervenția fiind asigurată de 13 subofițeri din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

La sosirea echipajelor, situația era deja critică. Autoturismul era cuprins în întregime de flăcări, incendiul manifestându-se violent, cu degajări masive de fum și risc real de extindere către alte autovehicule sau bunuri aflate în apropiere.

Pompierii au intervenit rapid pentru limitarea dezastrului și au reușit să împiedice propagarea incendiului. Cu toate acestea, pentru mașina afectată nu s-a mai putut face nimic. Vehiculul a fost distrus în totalitate, pagubele materiale fiind uriașe.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Nicio persoană nu a fost rănită, iar intervenția promptă a salvatorilor a prevenit apariția unei tragedii.

Primele concluzii ale cercetărilor efectuate la fața locului indică drept cauză probabilă a incendiului un scurtcircuit electric produs la un conductor defect sau la un cablu cu izolația deteriorată. Astfel de defecțiuni reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale incendiilor auto și pot transforma în doar câteva secunde un autoturism într-o adevărată torță.

Incidentul readuce în atenție pericolul reprezentat de instalațiile electrice defecte ale autovehiculelor și necesitatea verificărilor tehnice periodice, mai ales în cazul mașinilor cu vechime ridicată. În multe situații, un simplu cablu deteriorat poate genera un incendiu devastator, cu efecte imposibil de controlat pentru șoferi.

Andrei TURCU