În urmă cu trei ani, Anamaria Ghiban pleca spre primul ei Camino. Astăzi, profesoara ieșeancă se întoarce în Spania nu doar ca pelerin, ci ca proprietară a unei case aflate chiar pe traseul celor care merg spre Santiago de Compostela.

Anamaria Ghiban, profesoara din Iași pentru care Camino a devenit acasă

O poveste începută într-un tren spre Saint-Jean-Pied-de-Port s-a transformat, trei ani mai târziu, într-un act de proprietate în Spania. Anamaria Ghiban, profesoară de limba română la Liceul de Informatică din Iași, a cumpărat o casă în Sahagún, chiar pe Camino Francez, traseul pelerinilor care merg spre Santiago de Compostela. Pentru profesoara ieșeancă, Camino nu a fost doar o experiență de vacanță, nici doar un drum spectaculos prin Europa. A devenit o parte din viața ei, un reper interior, un loc în care s-au adunat căutări, răspunsuri, întâlniri și începuturi noi.

„Cu exact trei ani în urmă, pe vremea asta, eram în trenul care mă ducea de la Paris spre Saint-Jean-Pied-de-Port, de unde a doua zi, pe 30 mai, aveam să pornesc pe drumul care mi-a schimbat viața”, a povestit Anamaria Ghiban.

Trei ani de la primul Camino

Primul drum a început pe 30 mai, din Saint-Jean-Pied-de-Port. A fost momentul în care Anamaria Ghiban a intrat pe Camino Francez, fără să știe cât de puternic avea să-i schimbe viața această experiență. La trei ani distanță, simbolistica momentului este aproape cinematografică. Dacă atunci se afla într-un tren care o ducea spre începutul pelerinajului, acum era într-un tren de la Madrid spre Sahagún, în mijlocul aceluiași Camino Francez. Numai că de această dată nu mai mergea doar ca pelerin. Mergea acasă.

„Acum, după exact trei ani, sunt într-un tren care mă duce de la Madrid la Sahagún, chiar în mijlocul aceluiași Camino Francez, care a devenit între timp casa mea”, a scris profesoara ieșeancă.

Casa Simply Camino, cumpărată după al treilea pelerinaj

Decizia de a cumpăra casa a venit în aprilie, la finalul celui de-al treilea Camino parcurs de Anamaria Ghiban: Camino Portughez Central, varianta spirituală. A fost un final neașteptat pentru un drum de pelerinaj. În locul unui simplu certificat, s-a întors cu un act de proprietate.

„În aprilie, la finalul unui al treilea Camino, Camino Portughez Central, varianta spirituală, am cumpărat o casă pe Camino”, a mărturisit Anamaria Ghiban.

Casa a primit deja un nume: Simply Camino. Profesoara i-a creat și un cont de Instagram, @simply.camino, unde vrea să împărtășească, în imagini și povești, această nouă etapă a vieții sale.

„Am scris despre al treilea Camino pe blog și încă îmi adun gândurile ca să scriu povestea casei Simply Camino, căci între timp i-am dat și un nume”, a mai spus ea.

„Camino a devenit parte din mine”

Pentru Anamaria Ghiban, povestea casei nu poate fi separată de povestea drumurilor care au dus-o acolo. Camino nu a fost doar o succesiune de trasee parcurse, ci un loc interior care s-a așezat, treptat, în viața ei.

„E aproape imposibil de scris în cuvinte ce simt și ce am simțit în aceste ultime luni. Prin minte mi se derulează toate poveștile acestor trei ani, majoritatea legate de Camino, căci din acea zi de mai, Camino a devenit parte din mine”, a continuat profesoara povestea unui om care a găsit, pe un drum al pelerinilor, ceva ce căutase multă vreme.

„Acel ceva pe care îl căutasem toată viața mea, fără să am habar ce impact va avea asupra întregii mele existențe”, spune Anamaria Ghiban despre Camino.

O casă deschisă pentru pelerini, în Sahagún

Casa Simply Camino se află în Sahagún, pe Calle Antonio Nicolas 37, chiar pe Camino Francez, în drumul pelerinilor. Pentru Anamaria Ghiban, locul nu este gândit doar ca o casă personală, ci și ca un spațiu de întâlnire. Profesoara ieșeancă spune că va sta acolo doar două zile, pentru că trebuie să se întoarcă la școală, dar îi invită pe pelerinii care trec prin Sahagún să îi bată la ușă.

„Dacă sunteți pe Camino Francez în această perioadă și treceți mâine sau duminică prin Sahagún, m-aș bucura enorm să sunați la ușa noastră și să vă ofer o cafea, un pahar cu apă, un fruct, o vorbă bună”, a transmis Anamaria Ghiban.

Este un gest simplu, dar puternic. Pentru cei care parcurg Camino, o cafea, un fruct sau o vorbă bună pot însemna mai mult decât o pauză. Pot deveni parte din memoria drumului.

Povestea Anei Maria Ghiban are forța unei întoarceri. După ce a mers ea însăși pe Camino, după ce a trăit oboseala, emoția, întâlnirile și tăcerile drumului, profesoara ieșeancă ajunge acum să îi primească pe alți pelerini.

Pentru unii, Camino se termină la Santiago de Compostela. Pentru alții, continuă în felul în care își schimbă viața. În cazul Anei Maria Ghiban, drumul a devenit casă.

Maura ANGHEL