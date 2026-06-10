Filarmonica Iași aduce un mare violonist român pe scenă

Publicul ieșean este invitat vineri, 19 iunie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Iași, la un concert simfonic de colecție organizat de Filarmonica „Moldova”. Evenimentul aduce pe scenă Orchestra simfonică a instituției, dirijată de Bogdan Chiroșcă, într-un program construit în jurul marilor emoții ale muzicii romantice și nordice.

Seara va reuni lucrări semnate de Jean Sibelius, Piotr Ilici Ceaikovski și Edvard Grieg, trei compozitori care au lăsat în istoria muzicii pagini de o intensitate aparte. Programul este gândit ca o călătorie între solemnitate, virtuozitate și forță orchestrală, cu un moment central dedicat unuia dintre cele mai iubite concerte pentru vioară scrise vreodată.

Liviu Prunaru, invitatul special al serii

Punctul de atracție al concertului este prezența violonistului Liviu Prunaru, unul dintre muzicienii români care au dus numele școlii românești de vioară pe marile scene ale lumii. Artistul va interpreta Concertul pentru vioară și orchestră în re major, op. 35 de Piotr Ilici Ceaikovski, o lucrare celebră pentru frumusețea temelor, dificultatea tehnică și tensiunea emoțională pe care o cere solistului.

Pentru publicul din Iași, întâlnirea cu Liviu Prunaru este una dintre mizele majore ale serii. Concertul de Ceaikovski nu este doar o demonstrație de virtuozitate, ci și o partitură în care vioara trebuie să spună o poveste amplă, de la delicatețe și melancolie până la energie, dramatism și strălucire.

Ceaikovski, Sibelius și Grieg, într-un singur program

Concertul se va deschide cu Jean Sibelius – Andante festivo, o lucrare luminoasă, solemnă, cu o frumusețe simplă și profundă. Va urma momentul central al serii, Concertul pentru vioară și orchestră în re major, op. 35 de Piotr Ilici Ceaikovski, cu Liviu Prunaru solist.

În partea a doua, publicul va putea asculta Dansuri simfonice, op. 64 de Edvard Grieg, lucrare anunțată ca primă audiție pentru publicul ieșean. Prezența acestei compoziții în program dă concertului o miză suplimentară, pentru că oferă melomanilor ocazia de a descoperi o pagină orchestrală mai rar prezentă pe scenele locale.

Biletele pentru concertul Filarmonicii „Moldova” Iași au fost puse deja în vânzare. Acestea pot fi achiziționate în format fizic de la Casa de bilete a instituției, situată pe strada Cuza Vodă nr. 29, sau online, prin platforma bilete.ro.

Clara DIMA