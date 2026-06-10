Profesorii înscriși la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, trebuie să își completeze dosarele până pe 15 iunie. La Iași, Inspectoratul Școlar Județean a publicat programarea pentru validarea fișelor de înscriere, etapă obligatorie înaintea probei scrise.

Potrivit programării publicate de ISJ Iași, validările pentru Definitivat 2026 au loc în trei zile: 11, 12 și 15 iunie, în funcție de disciplina de examen.

Pe 11 iunie sunt programați candidații de la discipline tehnice, educație muzicală, educație plastică, coregrafie, arhitectură, biologie, chimie, fizică, geografie, matematică, informatică și tehnologia informației. Tot pe 11 iunie sunt chemați candidații de la consiliere psihopedagogică, psihologie, psihopedagogie specială, educație socială, istorie, socio-umane, religie, economie, educație antreprenorială și educație economico-financiară.

Pe 12 iunie sunt programați profesorii de educație fizică și sport, candidații de la kinetoterapie, precum și cei de la specializările pentru educația timpurie: grădiniță și creșă.

Pe 15 iunie sunt programați candidații de la limba și literatura engleză, limba și literatura franceză, limba și literatura germană modernă, limba latină, limba și literatura română, dar și învățătorii care susțin examenul la învățământ primar în limba română.

Proba scrisă la Definitivat 2026 are loc pe 14 iulie

După etapa de completare și validare a dosarelor, candidații care îndeplinesc condițiile vor intra în proba scrisă. Examenul de Definitivat 2026 este programat pe 14 iulie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în perioada 21–22 iulie. Rezultatele finale sunt programate pentru 27 iulie.

Pentru profesorii din Iași, calendarul este strâns. După încheierea anului școlar, urmează verificarea dosarelor, apoi pregătirea pentru proba scrisă. În mai puțin de o lună, candidații trebuie să treacă de la etapa documentelor la examenul care le poate schimba statutul profesional.

Cine poate susține examenul de definitivat

Examenul de definitivat poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă, candidații trebuie să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent.

De asemenea, media aritmetică a notelor finale obținute la inspecții și portofoliu trebuie să fie de minimum 8. În același timp, candidatul nu trebuie să aibă mai puțin de 7 la fiecare dintre aceste probe.

Aceste condiții arată că definitivatul nu începe în ziua examenului scris. El se construiește pe tot parcursul anului școlar, prin activitate la clasă, inspecții, portofoliu, documente și evaluări succesive.

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