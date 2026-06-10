Rabla 2026 pornește cu 300 de milioane de lei pentru mașini noi

Programul Rabla 2026 ar urma să fie lansat în această lună, după finalizarea perioadei de transparență decizională și după parcurgerea etapelor administrative prevăzute în ghid. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că ordinul a fost publicat, pe 9 iunie, iar documentul trebuie să rămână zece zile în transparență înainte de aprobarea formei finale.

După această etapă, urmează înscrierea dealerilor auto, validarea acestora și deschiderea sesiunii pentru persoanele fizice. Practic, șoferii nu vor putea depune imediat dosarele, ci vor trebui să aștepte calendarul complet stabilit prin ghidul final al programului.

Buget mai mare: 300 de milioane de lei

Pentru ediția din 2026, Programul Rabla are alocat un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Diana Buzoianu a explicat că majorarea arată intenția Ministerului Mediului de a păstra continuitatea programului și de a susține înnoirea parcului auto.

„Anul trecut am avut un buget de 200 de milioane de lei, anul acesta avem 300 de milioane de lei. Arătăm astfel că credem în acest program și că vrem o continuitate”, a spus Diana Buzoianu.

Pentru cumpărători, miza rămâne aceeași: casarea unui autovehicul vechi și obținerea unui voucher care poate fi folosit la cumpărarea unei mașini noi. Pentru piața auto, însă, ediția din 2026 vine cu o schimbare importantă, care poate influența direct lista modelelor disponibile.

Ce mașini vor putea fi cumpărate

Una dintre cele mai discutate modificări privește proveniența mașinilor eligibile. Potrivit anunțurilor făcute de ministrul Mediului, Programul Rabla 2026 va pune accent pe autoturisme produse sau asamblate în Europa. Vor fi eligibile mașinile fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în țări din Spațiul Economic European sau în state care intră în cadrul convențiilor menționate de autorități.

Diana Buzoianu a explicat că această condiție urmărește nu doar reducerea poluării generate de mașinile vechi, ci și scurtarea lanțurilor de transport și susținerea producției mai apropiate de România.

„Practic, românii trebuie să știe unde s-a fabricat acea mașină. Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri”, a transmis ministrul Mediului.

Această schimbare poate elimina din program anumite modele produse în afara Europei, chiar dacă sunt electrice sau hibride. De aceea, cumpărătorii vor trebui să verifice nu doar marca, ci și locul efectiv de fabricație al modelului ales.

Ce înseamnă Rabla 2026 pentru șoferii din Iași

În Iași, programul poate avea un impact direct asupra unei categorii mari de șoferi care folosesc zilnic mașini vechi, în special pentru navetă, drumuri între cartiere, transportul copiilor sau deplasările în zona metropolitană. Într-un oraș sufocat la orele de vârf pe bulevarde precum Păcurari, Nicolina, Independenței, Tudor Vladimirescu sau zona Podu Roș, orice măsură care scoate din circulație mașini foarte vechi poate conta.

Totuși, Rabla 2026 nu rezolvă singură problema traficului din Iași. Programul poate schimba mașinile, dar nu reduce automat numărul lor. Pentru un efect real asupra calității aerului, înnoirea parcului auto trebuie dublată de transport public eficient, parcări de tip park and ride, piste sigure pentru biciclete și politici coerente pentru mobilitatea urbană.

Pentru familiile din Iași, principala întrebare va fi una practică: ce modele se vor încadra, cât va valora voucherul și cât de repede se vor epuiza fondurile. În anii trecuți, interesul pentru programele de tip Rabla a fost ridicat, iar sesiunile au depins de buget, de dealerii validați și de ritmul în care solicitanții au reușit să își pregătească documentele.

Dan DIMA