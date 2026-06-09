14 persoane reținute în dosarul furtului de motorină de la CTP!

* În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit sume importante de bani - peste 138.000 de lei - și aproximativ 495 de litri de produs petrolier, probe care conturează o activitate desfășurată pe o perioadă mai lungă de timp și cu un anumit grad de organizare * „Astăzi, 9 iunie, persoanele cercetate urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași cu propuneri legale”

În dimineața zilei de 8 iunie, forțele de ordine au declanșat o acțiune de tip „bloc operativ total”, cu nu mai puțin de 15 percheziții domiciliare desfășurate simultan, sub coordonarea procurorilor și cu sprijinul structurilor speciale ale poliției și jandarmeriei. Ținta: un grup de persoane suspectate că, pe parcursul anilor 2025–2026, ar fi alimentat o rețea de furt de combustibil direct din rezervoarele unor mijloace de transport în comun.

Metoda, deși aparent banală la nivel individual, capătă dimensiuni semnificative în momentul în care este privită în ansamblu: scurgeri repetate de carburant, convertite în sume de bani și stocate în bunuri și numerar, au generat un prejudiciu care a atras atenția structurilor de investigații criminale.

În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit sume importante de bani - peste 138.000 de lei - și aproximativ 495 de litri de produs petrolier, probe care conturează o activitate desfășurată pe o perioadă mai lungă de timp și cu un anumit grad de organizare.

Momentul-cheie al operațiunii a venit după reținerea a 14 persoane, conduse ulterior la sediul poliției, unde, în urma administrării probelor, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Este o etapă procedurală, dar una care marchează trecerea de la suspiciune la acuzație formală.

Acțiunea nu a fost una izolată, ci o mobilizare extinsă a structurilor de ordine publică din județul Iași, implicând poliție rutieră, investigații criminale, secții rurale, forțe speciale și jandarmerie — un dispozitiv care indică importanța operativă a cazului.

În paralel cu dimensiunea operațională, autoritățile subliniază și cadrul legal: toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar dosarul urmează să ajungă în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, unde vor fi propuse măsuri legale.

Dincolo de cifre, sume și litri de combustibil, cazul scoate în evidență un fenomen mai larg: vulnerabilitatea infrastructurii de transport în fața furturilor repetate și modul în care astfel de fapte, aparent „mici” individual, pot genera pierderi semnificative atunci când devin sistematice.

„Astăzi, 9 iunie, persoanele cercetate urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași cu propuneri legale. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Iași, Biroul de Investigații Criminale Iași, Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani, Poliției Orașului Podu Iloaiei, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași și cel al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași”, a tranmsmis IPJ Iași. Daniel BACIU