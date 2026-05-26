Un Nobel, la Forumul Economic de la Iași

Iaşul devine punct de întâlnire pentru antreprenori, oficiali şi experţi internaţionali, odată cu organizarea celei de-a treia ediţii a Forumului Economic de la Iaşi. Evenimentul, programat pe 4 şi 5 iunie de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, va aduce în prim-plan teme sensibile pentru economie şi administraţie, de la infrastructură şi fiscalitate până la energie, digitalizare şi cooperare regională.

Ediţia din acest an vine într-un context economic complicat, marcat de presiuni fiscale, nevoia accelerării investiţiilor şi schimbările impuse de politicile europene privind decarbonizarea şi transparenţa salarială. În acest cadru, organizatorii mizează pe participarea unor reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai administraţiei din România, Republica Moldova, Ucraina, Germania, Polonia şi Marea Britanie.

Unul dintre numele importante anunţate la Forum este cel al dr. Delia Dimitriu, membră a echipei care a contribuit la obţinerea Premiului Nobel pentru Pace în 2007 pentru activitatea desfăşurată în domeniul schimbărilor climatice. Specialistul va participa atât la sesiunea plenară, cât şi la dezbaterile dedicate energiei, decarbonizării şi economiei albastre.

Printre cele mai aşteptate subiecte se află noua realitate fiscală pentru companii, intensificarea controalelor ANAF, obligaţiile privind transparenţa salarială şi dezvoltarea investiţiilor în contextul relaţiilor economice dintre România, Republica Moldova şi Ucraina.

Pe agenda Forumului figurează şi teme legate de infrastructură şi logistică, transformarea digitală a companiilor, mecanismele de finanţare pentru afaceri şi cooperarea dintre administraţiile locale din regiune.

La eveniment sunt aşteptaţi ambasadori, consuli, preşedinţi de consilii judeţene şi raionale, primari, reprezentanţi ai universităţilor şi ai societăţii civile, într-o încercare de a transforma Forumul Economic de la Iaşi într-o platformă regională de dialog şi dezvoltare economică pentru estul Europei. Laura RADU