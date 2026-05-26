Cimitir pentru necuvântătoare, la Tomești

Iaşul ar putea avea prima grădină memorială dedicată animalelor de companie, un proiect aflat în pregătire la nivelul municipalităţii şi care îşi propune să ofere proprietarilor un spaţiu special pentru comemorarea animalelor pierdute. Iniţiativa a fost anunţată de viceprimarul Roxana Necula, care a mers pe teren, în zona padocului din Tomeşti, pentru identificarea unui amplasament potrivit.

Proiectul vizează amenajarea unei grădini memoriale dedicate animalelor de companie, concepută ca un spaţiu de reculegere şi memorie pentru familiile care au trecut prin pierderea unui câine sau a unei pisici considerate parte din familie. „Cei care au pierdut un animal de companie ştiu că nu pierd doar un animal, ci un prieten care le-a fost alături în cele mai grele momente”, a transmis viceprimarul Iaşului, Roxana Necula, subliniind că modul în care o comunitate tratează animalele şi durerea celor care le pierd reflectă nivelul de empatie şi maturitate socială.

Ea susţine că viitoarea grădină memorială ar urma să fie un spaţiu liniştit şi decent, amenajat în apropierea padocului din Tomeşti, unde oamenii să poată păstra vie amintirea animalelor de companie.

Iniţiativa vine în contextul în care tot mai multe oraşe europene dezvoltă astfel de spaţii dedicate relaţiei dintre oameni şi animalele lor, pe fondul schimbării percepţiei sociale asupra rolului pe care acestea îl au în familie şi în viaţa emoţională a proprietarilor.

Viceprimarul Roxana Necula a precizat că proiectul se află în faza de analiză şi identificare a soluţiilor administrative necesare pentru implementare, urmând ca etapele viitoare să fie stabilite împreună cu instituţiile implicate şi comunitatea locală. Laura RADU