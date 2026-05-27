Alertă pe Bahlui! Opt bovine captive în apă

Scene dramatice, marți, în municipiul Iași, după ce mai multe animale au rămas blocate în albia râului Bahlui, fără posibilitatea de a ieși la mal. Totul s-a petrecut în zona bulevardului Dacia, unde un apel disperat la 112 a pus în mișcare forțe importante de intervenție.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, aproximativ opt bovine au intrat în râu și au rămas captive în apă, existând riscul ca animalele să fie rănite sau să se înece dacă intervenția întârzia.

Imediat după apelul primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, dispeceratul integrat ISU–SMURD–SAJ a declanșat o misiune contracronometru. La fața locului au fost trimise echipaje ale Detașamentul 1 de Pompieri Iași, care intervin cu două autospeciale de stingere și un efectiv de 11 militari.

Pompierii încearcă să stabilizeze zona și să găsească cea mai sigură metodă pentru extragerea animalelor din apă, într-o operațiune dificilă, desfășurată pe teren alunecos și într-un perimetru greu accesibil.

Martorii spun că animalele păreau epuizate și speriate, iar intervenția salvatorilor a atras rapid atenția locuitorilor din zonă, care s-au adunat pe malurile Bahluiului pentru a urmări operațiunea.

Misiunea este în dinamică, iar pompierii continuă eforturile pentru a aduce toate bovinele în siguranță la mal. Andrei TURCU