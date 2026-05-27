Benzina, mai scumpă decât motorina, la Iași!

* Prețurile carburanților în benzinăriile ieșene, astăzi, 27 mai 2026

Prețul benzinei îl depășește pe cel al motorinei, în stațiile de alimentare din Iași, astăzi, pentru prima dată după foarte multă vreme.

Ultima dată când au fost înregistrate prețuri similare la benzină și motorina a fost în urmă cu un an, însă și atunci diferența era de câțiva bani în favoarea diesel-ului.

Decizia companiilor de scumpire a benzinei și ieftinire a motorinei pare surprinzătoare, cel puțin la prima vedere, România fiind exportator net de benzină și importator net de motorină. Numai că prețurile de pe piața internă se aliniază cotațiilor spot de pe piața unică europeană, unde probabil că de teama unei penurii de motorină, companiile și-au creat stocuri considerabile.



Prețul motorinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 27 mai:

Rompetrol: 9,34 lei

Petrom: 9,53 lei

Mol: 9,54 lei

Lukoil: 9,59 lei

OMV: 9,59 lei

Socar: 9,59 lei.

Prețul benzinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 27 mai:

Mol: 9,38 lei

Lukoil: 9,38 lei

Petrom: 9,47 lei

Socar: 9,49 lei

Rompetrol: 9,53 lei

OMV: 9,53 lei.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)

București – 9,38 – 9,34 – 4,29

Cluj Napoca – 9,21 – 9,34 – 4,39

Timișoara – 9,38 – 9,34 – 4,42

Iași – 9,38 – 9,34 – 4,42

Constanța – 9,38 – 9,34 – 4,40.