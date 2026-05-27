Benzina, mai scumpă decât motorina, la Iași!
* Prețurile carburanților în benzinăriile ieșene, astăzi, 27 mai 2026
Prețul benzinei îl depășește pe cel al motorinei, în stațiile de alimentare din Iași, astăzi, pentru prima dată după foarte multă vreme.
Ultima dată când au fost înregistrate prețuri similare la benzină și motorina a fost în urmă cu un an, însă și atunci diferența era de câțiva bani în favoarea diesel-ului.
Decizia companiilor de scumpire a benzinei și ieftinire a motorinei pare surprinzătoare, cel puțin la prima vedere, România fiind exportator net de benzină și importator net de motorină. Numai că prețurile de pe piața internă se aliniază cotațiilor spot de pe piața unică europeană, unde probabil că de teama unei penurii de motorină, companiile și-au creat stocuri considerabile.
Prețul motorinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 27 mai:
Rompetrol: 9,34 lei
Petrom: 9,53 lei
Mol: 9,54 lei
Lukoil: 9,59 lei
OMV: 9,59 lei
Socar: 9,59 lei.
Prețul benzinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 27 mai:
Mol: 9,38 lei
Lukoil: 9,38 lei
Petrom: 9,47 lei
Socar: 9,49 lei
Rompetrol: 9,53 lei
OMV: 9,53 lei.
Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)
București – 9,38 – 9,34 – 4,29
Cluj Napoca – 9,21 – 9,34 – 4,39
Timișoara – 9,38 – 9,34 – 4,42
Iași – 9,38 – 9,34 – 4,42
Constanța – 9,38 – 9,34 – 4,40.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!