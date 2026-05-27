Iașul arată tot mai european prin universități, spitale, IT, servicii și investiții, dar cifrele economice arată o realitate mai nuanțată: județul trage în sus Regiunea Nord-Est, însă nu reușește încă să ajungă la media României la PIB pe locuitor. Potrivit celei mai recente prognoze teritoriale a CNSP, Iașul ar urma să ajungă în 2026 la un PIB de 68 de miliarde de lei, iar PIB-ul pe locuitor la 17.091 euro, peste media regiunii, dar sub media națională de 21.177 euro.

Potrivit În 2026, Regiunea Nord-Est este estimată la un PIB de 211,5 miliarde de lei, iar județul Iași la 68 de miliarde de lei. Asta înseamnă că Iașul ar produce aproximativ 32% din economia regiunii, confirmând rolul său de principal pol economic al Moldovei.

Diferența față de celelalte județe este clară. În aceeași prognoză, Bacăul este estimat la 40,6 miliarde de lei, Suceava la 37,7 miliarde de lei, Neamț la 29,2 miliarde de lei, Botoșani la 18,8 miliarde de lei, iar Vaslui la 17,3 miliarde de lei. Iașul nu este doar primul județ al regiunii, ci centrul care concentrează cele mai importante resurse: universități, spitale, servicii, companii IT, industrie farmaceutică și administrație.

PIB pe locuitor: Iașul e peste regiune, dar sub România

La PIB pe locuitor, diferența devine mai importantă pentru viața de zi cu zi. În 2026, CNSP estimează pentru Iași un PIB/locuitor de 17.091 euro, față de 12.983 euro în Regiunea Nord-Est. Așadar, Iașul stă cu peste 31% peste media regională.

Problema apare în comparația cu România. Media națională estimată pentru 2026 este de 21.177 euro/locuitor, ceea ce înseamnă că Iașul ajunge la aproximativ 80,7% din media țării. Cu alte cuvinte, Iașul este bogat pentru Moldova, dar încă nu suficient de puternic pentru a ajunge din urmă media națională.

Nord-Estul rămâne una dintre regiunile fragile ale UE

Contextul european este și mai dur. Eurostat arată că, în 2023, multe dintre regiunile cu PIB/locuitor scăzut erau concentrate în sud-estul Europei, iar România avea o regiune NUTS 2 sub 50% din media UE. Această regiune este Nord-Estul, spațiul din care face parte Iașul.

Pentru 2024, datele agregate Eurostat indică faptul că Regiunea Nord-Est a României era la aproximativ 48% din media UE la PIB/locuitor exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, în timp ce București-Ilfov ajungea la aproape 188% din media UE. Diferența arată fractura majoră din economia României: capitala s-a apropiat de vârful Europei, iar Moldova încă recuperează decalaje istorice.

Salariile cresc prea încet

În 2026, salariul mediu net lunar este estimat la 5.905 lei în județul Iași. Este peste media Regiunii Nord-Est, estimată la 5.056 lei, și peste județele vecine: Bacău – 5.136 lei, Suceava – 4.630 lei, Neamț – 4.588 lei, Vaslui – 4.355 lei, Botoșani – 4.329 lei.

Totuși, media națională estimată pentru 2026 este de 5.723 lei, iar Bucureștiul ajunge la 12.791 lei brut și peste media țării la net, în contextul unei regiuni București-Ilfov unde salariul mediu net este prognozat la 7.609 lei. Asta arată că Iașul are salarii bune pentru regiune, dar distanța față de centrele cele mai dezvoltate rămâne mare.

Locuri de muncă: Iașul concentrează salariații Moldovei

În 2026, județul Iași ar urma să aibă 193.400 de salariați, potrivit CNSP. Este cel mai mare număr din Regiunea Nord-Est, peste Bacău, Suceava, Neamț, Botoșani și Vaslui.

În același timp, rata șomajului înregistrat este estimată la 3,2% pentru Iași în 2026, sub media Regiunii Nord-Est, de 4,5%, și mult sub Vaslui, unde prognoza indică 8,2%. Iașul nu doar produce mai mult, ci concentrează și cele mai multe locuri de muncă stabile din regiune.

Cine ține economia Iașului în mișcare

Datele financiare pe bilanțuri 2024 arată că economia județului Iași depinde de câteva companii mari și de sectoare strategice. În municipiul Iași, printre firmele cu cifre mari de afaceri și mulți angajați apar Amazon Development Center România, cu peste 3.400 de angajați, Antibiotice Iași, cu aproximativ 1.350 de angajați, ApaVital, cu peste 1.500 de angajați, CTP Iași, SCC Services România, Conduent, firme de distribuție, construcții, farmaceutice și servicii IT.

La nivelul întregului județ, datele agregate pe bilanțuri 2024 indică aproape 24.981 de firme, o cifră de afaceri totală de aproximativ 52,96 miliarde de lei, profit de peste 5,32 miliarde de lei și 117.635 de angajați. Aceste cifre explică de ce Iașul domină economia Nord-Estului, dar și de ce dezvoltarea este dependentă de performanța câtorva sectoare-cheie.

Prognoza CNSP arată că PIB-ul județului Iași crește de la 52,7 miliarde de lei în 2023 la 68 de miliarde de lei în 2026. În același interval, PIB-ul pe locuitor urcă de la 13.728 euro la 17.091 euro, iar salariul mediu net de la 4.568 lei la 5.905 lei.

Dar creșterea economică nu înseamnă automat bunăstare pentru toți. De aici vine și paradoxul: Iașul arată european prin ritm, ambiție și potențial, dar mulți ieșeni trăiesc încă într-o economie de tranziție, în care salariul crește mai încet decât așteptările, iar distanța față de vestul țării și față de media Uniunii Europene rămâne vizibilă.

Dan DIMA