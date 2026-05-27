Romanian Creative Week (RCW) a fost și în acest an unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriilor creative, iar Iașul a devenit, timp de două săptămâni scenă pentru expoziții, instalații, întâlniri profesionale și evenimente cu public numeros. Palatul Culturii, unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului, a fost inclus în acest circuit al creativității contemporane.

Dincolo de vizibilitatea câștigată de oraș și de afluxul de public, finalul festivalului vine însă și cu întrebări incomode. Celia Iacob, expert în legislația muncii, conservator la Palatul Culturii din Iași și vicepreședintă a Sindicatului CulturMedia, a publicat în social media un mesaj critic în care reclamă posibile urme lăsate în spațiile monumentului istoric după evenimentele organizate în cadrul Romanian Creative Week.

„Prefer să fiu rea pentru că apăr un monument istoric”

În postarea publică, Celia Iacob ironizează faptul că ar fi fost trecută la categoria „rea” pentru pozițiile sale critice și spune că apărarea patrimoniului nu ar trebui tratată ca o formă de opoziție față de cultură sau creativitate. „Mulțumesc organizatorilor Romanian «Creative» Week pentru «premiul» acordat. Este cel mai frumos cadou de ziua mea”, a scris într-un mesaj cu ton ironic.

Celia Iacob continuă spunând că acceptă eticheta, dacă vine în contextul în care a semnalat probleme legate de protejarea Palatului Culturii. „Mă onorează sincer să fiu trecută la categoria «rea» într-un context în care a apăra patrimoniul, a semnala deteriorări și a pune întrebări despre modul în care este tratat Palatul Culturii au devenit defecte de caracter”, afirmă vicepreședinta Sindicatului CulturMedia.

Declarația sa merge mai departe și atinge direct tensiunea dintre evenimentele de imagine și regulile de conservare a unui monument istoric.

„Prefer fără ezitare să fiu «rea» pentru că apăr un monument istoric, decât «creativă» prin fisuri în pardoseli, urme pe tâmplărie și transformarea muzeului în decor de festival”, spune Celia Iacob.

Acuzații privind fisuri, urme și intervenții agresive

În aceeași postare publică, conservatoarea de la Palatul Culturii susține că imaginile pe care le-a publicat ar arăta deteriorări sau intervenții problematice în spații istorice.

„În fotografii se văd pardoseli istorice fisurate, schele montate direct pe finisaje, urme pe tâmplărie, structuri grele și intervenții agresive într-un spațiu monument istoric de categoria A”, afirmă Celia Iacob.

Acuzațiile nu reprezintă, în acest moment, concluzia unei expertize tehnice publice, ci poziția exprimată de un specialist din interiorul instituției și reprezentant sindical. Tocmai de aceea, subiectul ridică nevoia unor clarificări oficiale legate de avize și măsuri.

Palatul Culturii, decor de festival sau patrimoniu protejat?

Una dintre cele mai puternice formule din mesajul Celiei Iacob vizează diferența de percepție asupra Palatului Culturii. Pentru unii, monumentul poate deveni un cadru spectaculos pentru evenimente, fotografii și campanii de imagine. Pentru alții, fiecare intervenție într-un astfel de spațiu trebuie cântărită prin prisma conservării.

„Diferența este simplă: unii văd Palatul Culturii ca decor de eveniment, alții îl văd ca patrimoniu care trebuie protejat. Eu fac parte din a doua categorie”, a scris Celia Iacob.

Mesajul nu contestă existența publicului sau interesul pentru festival. Dimpotrivă, Celia Iacob afirmă că se bucură că evenimentul a atras oameni, dar susține că valoarea Palatului Culturii nu trebuie legată de spectacolul temporar al unui festival:

„Muzeele și Palatul Culturii au avut public și înainte de RCW și vor avea și după. Pentru că valoarea lor nu stă în lumini, schele și postări triumfaliste, ci în patrimoniul pe care îl adăpostesc și în oamenii care îl protejează zi de zi”.