Ciurea petrece două zile. Lora urcă pe scenă

Comuna Ciurea își sărbătorește comunitatea la sfârșitul lunii mai, printr-un eveniment organizat în Lunca Cetățuii. Serbările Comunei Ciurea 2026 vor avea loc pe 30 și 31 mai, în Parcul Memorial „Ciurea 1917”, spațiu cu încărcătură simbolică pentru memoria locală.

Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Ciurea, Consiliul Local Ciurea și Asociația Cultural-Umanitară „Fiii Satelor”. Pe afișul ediției din acest an apar Lora, Grigore Gherman, Lorenna și Ansamblul Folcloric „Ciureana”, într-un program gândit pentru public larg. Sărbătoarea se adresează locuitorilor din Ciurea, Lunca Cetățuii, Hlincea, Dumbrava, Picioru Lupului, Curături și Slobozia, dar și ieșenilor care caută un eveniment de weekend aproape de oraș.

Lora, Grigore Gherman și folclor local

Prezența Lorei este unul dintre principalele puncte de atracție ale ediției din acest an. Artista va urca pe scena din Lunca Cetățuii într-un eveniment care combină muzica ușoară cu folclorul și tradițiile locale. Programul îi include și pe Grigore Gherman și Lorenna, iar componenta locală este susținută de Ansamblul Folcloric „Ciureana”. Astfel, serbările păstrează echilibrul dintre spectacolul pentru publicul larg și identitatea culturală a comunei. Pentru familii, evenimentul are avantajul unui spațiu deschis, aproape de Iași. Pentru comunitate, cele două zile devin o ocazie de întâlnire între generații, între locuitorii vechi ai comunei și cei care s-au mutat în ultimii ani în zona metropolitană.

Ciurea, una dintre comunele care au crescut puternic lângă Iași

Serbările vin într-un moment în care Ciurea are un rol tot mai important în zona metropolitană Iași. Comuna nu mai poate fi privită doar ca o localitate rurală de la marginea orașului, ci ca o comunitate mare, aflată în plină transformare.

Potrivit datelor publicate de Zona Metropolitană Iași, comuna Ciurea avea 20.047 de locuitori după domiciliu la 1 ianuarie 2024, conform INSSE. Este o cifră care arată presiunea tot mai mare pusă pe infrastructură, servicii publice, școli, transport și spații comunitare.

La recensământul din 2021, Ciurea avea 17.254 de locuitori, cu 5.614 mai mulți decât în 2011. Creșterea demografică a fost una dintre cele mai puternice din jurul Iașului și confirmă transformarea comunei într-un pol rezidențial important.

O sărbătoare locală cu miză de comunitate

În comunele mari de lângă Iași, evenimentele locale au început să capete o importanță tot mai mare. Ele nu mai sunt doar serbări de weekend, ci momente prin care comunitățile își reafirmă identitatea.

La Ciurea, sărbătoarea din 30 și 31 mai are această dublă semnificație: spectacol pentru public și reper de coeziune pentru o comună în schimbare. Într-un spațiu în care populația a crescut, iar ritmul de viață s-a apropiat tot mai mult de cel urban, astfel de evenimente pot aduce oamenii împreună dincolo de navetă, trafic și rutina zilnică.

Parcul Memorial „Ciurea 1917” devine, timp de două zile, centrul acestei întâlniri între muzică, tradiție și comunitate.

Dan DIMA