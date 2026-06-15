Două femei cu experiență în antreprenoriat și reprezentarea mediului privat preiau noi funcții executive. Amalia Georgescu va coordona activitatea Organizației Femeilor Antreprenor, o structură cu peste 700 de membre și reprezentare în 27 de județe, iar Ana-Maria Icătoiu va conduce executiv Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri.

Organizația Femeilor Antreprenor și Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri își consolidează structurile de conducere prin numirea a două noi președinte executive.

Amalia Georgescu preia funcția de președintă executivă a OFA și va coordona dezvoltarea inițiativelor dedicate femeilor antreprenor, extinderea comunității și reprezentarea acesteia în relația cu instituțiile publice și cu mediul economic.

Ana-Maria Icătoiu devine președintă executivă a FICSIMM și va avea un rol important în coordonarea activității federației, în susținerea dialogului social și în elaborarea documentelor de poziție privind legislația care influențează întreprinderile mici și mijlocii.

Ce este Organizația Femeilor Antreprenor

OFA este o organizație patronală care reprezintă și sprijină femeile implicate în mediul de afaceri. Patronatul a fost lansat oficial la Iași, în februarie 2020, în prezența a peste 250 de femei.

Organizația are peste 1.000 de membre, antreprenoare din România și din comunitățile dezvoltate în afara țării. Rețeaua s-a extins în 31 de județe, dar și în Republica Moldova, Cipru, Regatul Unit, Franța și Croația. OFA urmărește creșterea rolului femeilor în economie, promovarea inițiativelor antreprenoriale și reprezentarea intereselor membrelor în dialogul cu autoritățile. Organizația desfășoară conferințe, programe de mentorat, acțiuni de informare și misiuni economice prin care membrele pot obține acces la parteneriate, finanțare, piețe noi și contacte de afaceri.

Patronatul formulează, de asemenea, propuneri privind fiscalitatea, accesarea fondurilor europene, digitalizarea companiilor, egalitatea de șanse și îmbunătățirea cadrului legislativ pentru antreprenori.

Amalia Georgescu va coordona activitatea OFA

Noua președintă executivă este specialist în marketing, comunicare și organizarea evenimentelor. Amalia Georgescu este și consul onorific al Regatului Țărilor de Jos la Iași, funcție prin care contribuie la dezvoltarea relațiilor economice, comerciale, educaționale și culturale dintre România și Țările de Jos.

Experiența sa în antreprenoriat și diplomație economică poate facilita dezvoltarea unor noi parteneriate internaționale și conectarea femeilor de afaceri din România la comunități și piețe externe.

Numirea sa confirmă și rolul Iașului în dezvoltarea OFA, organizație lansată în urmă cu șase ani chiar în capitala Moldovei și extinsă ulterior la nivel național și internațional.

Ana-Maria Icătoiu preia conducerea executivă a FICSIMM

Ana-Maria Icătoiu va coordona activitatea Federației pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri, organizație patronală implicată în reprezentarea întreprinderilor mici și mijlocii. Noua președintă executivă va participa la susținerea dialogului social, la elaborarea documentelor de poziție și la analizarea proiectelor legislative cu impact asupra companiilor.

Printre temele importante pentru FICSIMM se află fiscalitatea, accesul la finanțare, fondurile europene, digitalizarea, inovarea, eficiența energetică și reducerea birocrației.

OFA este membru fondator al FICSIMM, cele două structuri colaborând pentru ca problemele și propunerile antreprenorilor să fie susținute în relația cu Guvernul, Parlamentul și celelalte instituții publice.

Noile numiri vin într-o perioadă în care firmele solicită stabilitate fiscală, reguli predictibile și consultări reale înaintea adoptării măsurilor care le pot afecta activitatea.

Maura ANGHEL