Eveniment special la Operă! Sala Mare se deschide pentru o experiență rară

* „Carmen” se joacă cu casa închisă, iar publicul primește acces la repetiția generală

Interesul uriaș al ieșenilor pentru ultimul spectacol al stagiunii 2025-2026 a determinat Opera Națională Română din Iași să ia o decizie rară și extrem de apreciată de iubitorii artei lirice: repetiția generală a operei „Carmen” va fi deschisă publicului.

După ce toate biletele pentru reprezentația oficială programată miercuri au fost epuizate într-un timp foarte scurt, conducerea instituției a decis să ofere o nouă șansă spectatorilor care nu au mai reușit să găsească locuri disponibile.

Marți, de la ora 18:30, în Sala Mare a Operei Iași, publicul va putea asista la repetiția generală a celebrei opere „Carmen”, capodopera compozitorului francez Georges Bizet, una dintre cele mai iubite și mai interpretate creații lirice din lume.

Pentru mulți spectatori, participarea la o repetiție generală reprezintă o experiență aparte, deoarece oferă posibilitatea de a vedea ultimele detalii puse la punct înaintea spectacolului oficial și de a descoperi atmosfera din culisele unei producții de mare anvergură.

Invitați internaționali pe scena Operei Iași

Spectacolul de miercuri va beneficia de prezența unor invitați de prestigiu ai scenei lirice internaționale.

Publicul îi va putea admira pe soprana Lilia Istratii, din Republica Moldova și tenorul Diego Godoy, din Chile.

Alături de aceștia vor evolua soliștii Operei Iași, Corul, Corul de Copii, Orchestra și Baletul instituției.

Întreaga reprezentație va fi condusă de apreciatul dirijor italian David Crescenzi, unul dintre colaboratorii constanți ai teatrului liric ieșean.

Opera lui Georges Bizet, prezentată pentru prima dată în 1875 la Paris, rămâne una dintre cele mai cunoscute și apreciate creații din repertoriul universal.

Povestea pasională dintre Carmen și Don José, muzica inconfundabilă și ariile celebre au transformat spectacolul într-un simbol al operei mondiale și într-un adevărat magnet pentru public.

Nu este de mirare că reprezentația programată la Iași a stârnit un interes atât de mare, biletele fiind epuizate rapid.

Opera Iași duce „Carmen” și la București

Succesul producției ieșene nu se oprește însă aici. Pe 20 iunie, Opera Națională Română din Iași va prezenta aceeași producție pe scena Opera Națională București, în cadrul prestigiosului Bucharest Opera Festival.

Participarea la eveniment confirmă încă o dată poziția importantă pe care Opera Iași o ocupă în peisajul cultural românesc.

Reprezentația de miercuri marchează finalul unei stagiuni bogate în premiere, spectacole și evenimente care au atras mii de spectatori.

După închiderea oficială a stagiunii 2025-2026, instituția își va concentra atenția asupra pregătirii noii stagiuni, care va debuta în luna septembrie.

Până atunci însă, iubitorii operei mai au ocazia să trăiască emoția unei seri speciale cu „Carmen”, spectacolul care a umplut sala înainte ca cortina să se ridice și care transformă finalul de sezon într-o adevărată sărbătoare culturală pentru Iași. Carmen DEACONU