O tânără poetă de 26 de ani cucerește cel mai râvnit trofeu al debutului literar!

Marea câștigătoare a ediției din acest an a prestigiosului Premiu Național de Poezie „Mihai Eminescu” - Opus Primum, distincție considerată cea mai importantă recunoaștere acordată unui volum de debut poetic - este tânăra poetă bucureșteană Daniela Vizireanu, în vârstă de doar 26 de ani, care a impresionat juriul prin forța expresivă și profunzimea volumului său de debut, intitulat sugestiv „Nu va ajunge aici dispariția”.

Momentul premierii a fost unul dintre cele mai emoționante ale galei, iar discursul tinerei autoare a surprins prin sinceritate și maturitate artistică. Departe de triumfalismul care însoțește adesea astfel de distincții, Daniela Vizireanu a vorbit despre adevărata provocare care începe după primirea premiului: confruntarea permanentă cu propria creație. „Premiul este un joc social, este un context. Întrebarea este ce faci mai departe”, a mărturisit poeta, subliniind că, dincolo de aplauze și recunoaștere, rămâne munca solitară a scriitorului, lupta cu propriile idei, cu propriile îndoieli și cu propriile limite.

Volumul său, descris chiar de autoare drept „o cetate de sentimente ratate”, reprezintă o incursiune profundă în memorie, fragilitate și experiențe care lasă urme. Este o carte construită din emoții intense și reflecții personale, pe care poeta și-a dorit să le păstreze vii și accesibile, asemenea unui jurnal al sufletului.

Surpriză uriașă la Festivalul „Porni Luceafărul”

Seara marilor emoții literare nu s-a oprit aici. În cadrul aceleiași gale au fost premiați și laureații Festivalului Național de Poezie „Porni Luceafărul”, competiție destinată tinerilor autori care nu au debutat încă în volum și care nu au depășit vârsta de 35 de ani.

Trofeul festivalului a fost câștigat de Amalia Ioana Brumenfeld, o elevă de numai 17 ani din județul Suceava, care a reușit să impresioneze juriul și publicul prin sensibilitatea și maturitatea versurilor sale.

Victoria adolescentei a fost una dintre marile surprize ale ediției, demonstrând că noua generație de poeți vine puternic din urmă și că literatura română continuă să descopere voci autentice și talente remarcabile.

În fiecare an, Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” și Festivalul „Porni Luceafărul” transformă Botoșaniul într-un adevărat centru al creației literare românești. Aici, în orașul care l-a dăruit lumii pe Mihai Eminescu, se întâlnesc tradiția și viitorul, consacrarea și debutul, experiența și entuziasmul tinereții.

Ediția din acest an a demonstrat încă o dată că poezia românească este departe de a-și fi epuizat resursele de talent. Dimpotrivă, prin nume precum Daniela Vizireanu și Amalia Ioana Brumenfeld, literatura contemporană își descoperă noi voci, capabile să emoționeze, să provoace și să inspire o nouă generație de cititori. Carmen DEACONU