Tarife din 2024 pentru profesorii din Iași care vor corecta la Bac

Profesorii din Iași care vor intra în comisiile de Evaluare Națională și Bacalaureat, de la supraveghere și scanarea lucrărilor până la corectare și coordonare, ar urma să fie plătiți în 2026 cu aceleași sume ca în 2024. Proiectul de ordin al Ministerului Educației nu actualizează tarifele, deși în ultimii doi ani prețurile au crescut, iar munca din examenele naționale a devenit tot mai încărcată administrativ și tehnic. Pe hârtie, plata rămâne aceeași. În realitate, profesorii câștigă mai puțin.

Evaluatorii vor primi în continuare 18 lei pentru fiecare lucrare corectată la Evaluarea Națională și 25 de lei pentru fiecare lucrare corectată la Bacalaureat. Sunt aceleași sume aplicate din 2024, când plata fusese majorată față de nivelul anterior.

Diferența este că, între timp, costul vieții a crescut. Rata anuală a inflației a fost de 5,6% în 2024 și de 7,3% în 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică citate de Edupedu.ro. Asta înseamnă că banii primiți de profesori pentru aceeași muncă au o valoare reală mai mică.

18 lei pentru o lucrare la Evaluarea Națională, 25 de lei la Bacalaureat

Corectarea lucrărilor rămâne una dintre cele mai sensibile etape ale examenelor naționale. De notele acordate la Evaluarea Națională depinde admiterea la liceu, iar de rezultatele de la Bacalaureat depind accesul la facultate, media finală și, pentru mulți elevi, începutul vieții de adult.

În acest context, plata de 18 lei pe lucrare la Evaluarea Națională și 25 de lei pe lucrare la Bacalaureat ridică o întrebare simplă: cât valorează, de fapt, responsabilitatea unui profesor care trebuie să evalueze corect, atent și rapid o lucrare de examen?

În 2024, aceste sume au fost prezentate ca o creștere. La Evaluarea Națională, plata a urcat atunci de la 12 la 18 lei pe lucrare, iar la Bacalaureat de la 18 la 25 de lei. În 2026, însă, aceleași tarife nu mai au aceeași greutate. Inflația a transformat majorarea de atunci într-o plată înghețată.

Pentru profesorii din Iași, care lucrează deja într-un sistem încărcat, cu programe aglomerate, navetă, norme, examene, simulări și presiune permanentă, participarea în comisii înseamnă muncă suplimentară, nu o simplă formalitate de vară.

Asistenții și profesorii cu atribuții digitale primesc tot tarife vechi

La Evaluarea Națională, asistenții vor primi 150 de lei pe zi, iar asistenții cu competențe digitale, responsabili de scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma de evaluare digitalizată, vor primi 180 de lei pe zi.

La Bacalaureat, plata pentru asistenți rămâne la 210 lei pe zi, iar pentru asistenții cu atribuții digitale la 250 de lei pe zi.

Aceste sume acoperă o muncă ce a devenit mai complicată odată cu digitalizarea evaluării. Profesorii nu mai au doar rolul clasic de supraveghere. În multe cazuri, ei trebuie să respecte proceduri tehnice, să scaneze documente, să verifice încărcarea corectă a lucrărilor și să lucreze într-un sistem informatic în care orice eroare poate produce întârzieri sau probleme administrative.

Digitalizarea a adus funcții noi, dar nu și bani noi în 2026. Proiectul păstrează remunerațiile pentru operatori, secretari și responsabili de platformă la același nivel stabilit în urmă cu doi ani.

Cât primesc șefii comisiilor de examen

Neschimbate rămân și indemnizațiile pentru conducerea comisiilor. La Evaluarea Națională, președinții centrelor de evaluare vor primi 1.900 de lei pentru comisiile cu până la 1.000 de candidați și 2.000 de lei pentru comisiile cu peste 1.000 de candidați.

La Bacalaureat, președinții centrelor de examen vor fi plătiți cu 1.900 de lei pentru o comisie de până la 100 de candidați și cu 2.030 de lei pentru una cu peste 100 de candidați. În centrele zonale de evaluare, sumele ajung la 2.900 de lei, respectiv 3.030 de lei, în funcție de numărul candidaților.

Într-un județ mare, cum este Iașul, organizarea examenelor naționale presupune o logistică dificilă. Sunt implicate școli, centre de examen, centre de evaluare, inspectorat, profesori asistenți, evaluatori, operatori digitali și personal administrativ. Fiecare etapă trebuie să funcționeze fără greșeală, pentru că orice blocaj poate afecta elevii.

Cu toate acestea, proiectul nu aduce o actualizare a indemnizațiilor, ci doar conservă nivelul din 2024.

Clara DIMA