Proiectul Sălii Polivalente trebuie reluat de la zero!

* Primăria Iași este chemată să revină cu documentația tehnică revizuită, după o licitație care nu a produs niciun ofertant viabil * totul trebuie reluat de la zero: indicatorii tehnico-economici refăcuți, documentație actualizată de la faza Studiului de Fezabilitate, și - piesa centrală a întregului mecanism - o nouă Hotărâre de Guvern!

În Iași, proiectul Sălii Polivalente revine, încă o dată, în zona aceea familiară a marilor promisiuni care se lovesc de realitatea birocratică - și de data aceasta, blocajul nu mai e doar tehnic, ci și legislativ.

Pe hârtie, lucrurile au fost clare: Compania Națională de Investiții a încercat să împingă înainte procedura de execuție a uneia dintre cele mai așteptate investiții sportive din Moldova. Licitația a fost lansată în septembrie 2024, cu intenția de a intra în linie dreaptă. Doar că linia dreaptă s-a rupt brusc: nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă. Practic, proiectul a rămas fără constructor înainte să înceapă.

Dar adevăratul șoc vine abia după.

În timp ce proiectul încerca să se stabilizeze după eșecul licitației, a apărut un nou element cu greutate: Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, care îngheață, până în 2028, o parte din investițiile din programul „Săli de sport”. Și exact aici se strânge lațul birocratic: proiectul Iașului nu mai este doar întârziat - devine prins într-un vid normativ, în care regulile jocului se schimbă în timpul meciului.

De aici rezultă o procedură deja anulată, combinată cu o legislație nouă care blochează inițierea altora. Iar între ele, un proiect uriaș care rămâne suspendat, ca într-o așteptare fără termen clar.

În acest punct, statul nu mai poate continua pur și simplu de unde a rămas. Documentul este clar: totul trebuie reluat de la zero. Indicatori tehnico-economici refăcuți, documentație actualizată de la faza Studiului de Fezabilitate, și - piesa centrală a întregului mecanism - o nouă Hotărâre de Guvern, după cum menționează Gabriel Traian Ghilea, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Cu alte cuvinte, proiectul nu doar că se oprește, ci este împins înapoi la începutul traseului administrativ.

Iar Primăria Iași este, la rândul ei, chemată să revină cu documentația tehnică revizuită, după o licitație care nu a produs niciun ofertant viabil. Un cerc complet al blocajului instituțional.

În final, mesajul Ministerului este diplomatic, dar rece: deschidere există, sprijin există, intenție există. Dar între intenție și execuție s-a instalat din nou acel spațiu tipic românesc al proiectelor mari: hârtie, proceduri, suspendări și reluări.

Și astfel, Sala Polivalentă din Iași rămâne exact în acel punct sensibil al infrastructurii românești - nici abandonată, nici începută cu adevărat. Doar amânată. Din nou. Daniel BACIU